Policía Nacional captura a miembros de una banda delincuencial que serían responsables del crimen de un efectivo en Comas

La Policía Nacional del Perú (PNP), capturó a seis presuntos integrantes de la banda criminal 'Los sanguinarios del Cono Norte', quienes habrían participado en el robo con subsecuente muerte del Suboficial PNP Técnico de Segunda, Digber Pedro Vergaray Luján, en el distrito de Comas.

Los delincuentes, identificados como Héctor Eduardo Atauje Barboza (39), Robertson Oscar Hurtado Espinoza (33) y José Luis Chafloque Leyva (34), fueron intervenidos en el distrito de Los Olivos.

Ellos se trasladaban en un vehículo con placa de rodaje, previamente identificada por la PNP en la participación del homocidio del suboficial Vergaray. Dentro del vehículo se hallaron armas de fuego con municiones.

Mientras que los otros tres sujetos, Bryan Jesús Acosta Bordón (22), Yeykot Guzmán Espinoza (21), y Robert Daniel Salazar Gálvez (22) fueron intervenidos en Comas.

La noche del lunes 2 de mayo, el ST2 PNP Digber Vergaray (37) fue asesinado a balazos por un sujeto que intentó robarle la camioneta que manejaba en la cuadra 9 de la avenida Víctor Andrés Belaúnde en Comas.

Captura en tiempo récord

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry y el comandante general de la PNP, Vicente Tiburcio, presentaron esta tarde a los integrantes de esta banda delictiva en la sede de la Dirincri.



Alfonso Chávarry destacó que la captura de estos presuntos delincuentes se dio en tiempo récord gracias al trabajo articulado de la PNP y enfatizó que se viene trabajando y luchando contra el crimen organizado y la delincuencia para disminuir la inseguridad ciudadana.



Mientras que el comandante general, Vicente Tiburcio, destacó el trabajo profesional y técnico de su institución. Además, informó que continúan firmes en su lucha contra las bandas y organizaciones criminales, así como el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo.

De otro lado, el ministro Alfonso Chávarry rechazó que se hayan filtrado 500 documentos secretos de la Dirección General de Inteligencia de la PNP, según reveló el semanario Hildebrandt en sus Trece.

"Nosotros hemos solicitado (información) a las empresas aseguradoras sobre el particular. Ellas han precisado que por el momento no han sido vulnerados nuestros servicio de información. Con respecto a esos cinco documentos aparentemente no son de la DIGIMIN, son documentos fuera de ellos (...) pero esos documentos deben ser evaluados, realizar el peritaje respectivo porque al parecer son documentos fraguados, falsos", dijo.

