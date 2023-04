Pueblo Libre: Una trabajadora de chifa fue acuchillada en la cabeza y el hombro por un sujeto que la acosaba

Los trabajadores del establecimiento y los clientes redujeron al atacante hasta que llegaron los agentes de la Policía Nacional del Perú. | Fuente: RPPP | Fotógrafo: Jackeline Arce

Nuevo intento de feminicidio. Una mujer de 22 años fue acuchillada en la cabeza y en el hombro por su pareja en su centro de labores, ubicado en la avenida La Marina 1670, en el distrito limeño de San Miguel.

La víctima, una mujer de nacionalidad venezolana recibió las puñaladas cuando realizaba su labor como cajera en el restaurante llamado Chifa Felicidad, cerca al cruce de la avenida La Marina con la avenida Universitaria.

Según los testigos, la mujer recibió el primer ataque dentro del establecimiento comercial por su acosador, también de nacionalidad venezolana, cuando se encontraba en presunto estado de ebriedad.

La trabajadora fue auxiliada por sus compañeros para ser trasladada a la clínica de San Miguel. | Fuente: RPP

Intentó refugiarse en un casino

El hombre tomó el cuchillo de la cocina del chifa, mientras la víctima salía corriendo para pedir ayuda. Luego, la joven ingresa a un casino, que se ubica al lado de su centro de labores, pero termina cayendo al piso. Este momento fue aprovechado por el sujeto para apuñalarla en la cabeza y en el hombro.



"Se metió a la cocina tomó un cuchillo y la persiguió proque nadie la quiso ayudar. Se cayó en el casino y el empezó a apuñarla. La gente vio un cuchillo pero prefirió alejarse. Pero cuando se metió al casino y comenzó a acuchillar se metió la gente del casino y le detuvo la mano", relató una compañera de la víctima.

Los trabajadores del establecimiento y los clientes redujeron al atacante hasta que llegaron los agentes de la Policía Nacional del Perú. La trabajadora fue auxiliada por sus compañeros para ser trasladada a la clínica de San Miguel y el sujeto fue conducido a la comisaría de Pueblo Libre.

En estos momentos, la PNP realiza las diligencias dentro del chifa y toman los testimonios de los trabajadores testigos del intento de feminicidio.

