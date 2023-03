Poder Judicial dicta nueve meses de prisión preventiva contra sujeto que acuchilló a su expareja en San Isidro

El sujeto atacó a su expareja en plena calle. | Fuente: Andina/referencial

El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra Rafahel Pasache Mori, el hombre que acuchilló a su expareja en el distrito limeño de San Isidro, cuando se dirigía a su trabajo el último sábado.

Así lo confirmó el Ministerio Público a través de sus redes sociales dónde indica que la prisión preventiva contra Rafael Pasache Mori se da por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio a su expareja de 34 años.

"Ante pedido del Ministerio Público, el Poder Judicial confirmó la prisión preventiva de 9 meses contra Rafahel Pasache Mori por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de su expareja Z.P.B.G. (34). Investigado será recluido en un establecimiento penitenciario", se lee en la publicación de redes sociales.



Familia pide ayuda

Al respecto, la hermana de la víctima, Daylin Bocanegra, estuvo a favor de la medida, pero pidió a las autoridades que continúen con las investigaciones.

"Una reacción buena de la justicia que este señor debe de pagar por lo que le hizo a mi hermana. Tiene que estar donde tiene que estar, que cumpla su condena para que mi hermana pueda estar tranquila", declaró a RPP Noticias.

Asimismo, la familia pide apoyo para que trasladen a la mujer a un hospital del Estado ya que el sábado, por la emergencia, la víctima fue trasladada hasta la clínica El Golf en San Isidro; sin embargo, la familia solicitó el traslado y hasta el momento no se ha podido concretar.

"Somos trabajadores del hogar tanto yo y mi hermanita, no nos alcanza. Han mandado la referencia, pero nos dicen que no hay cama, nos dijeron que ella no se va a pasar a la cama UCI, sino de recuperación, pero aun así no se consigue la cama. No nos dan respuesta, hago un pedido al ministerio de salud que nos apoye con mi hermanita para que ella se recupere", añadió a RPP Noticias.

Ella indica que han realizado el proceso para trasladar a su hermana al hospital Loayza, pero no tampoco le confirmaron el traslado porque no hay camas, según declaró.