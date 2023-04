SJM: Piden capturar a sujeto acusado de acoso y tocamientos indebidos | Fuente: RPP

Los vecinos de San Juan de Miraflores piden a la Policía Nacional del Perú (PNP) ubicar y capturar a un hombre acusado de acoso y tocamientos indebidos en la Cooperativa Umamarca.



El sujeto tiene atemorizadas a las jóvenes y menores de edad, ya que, según denuncian, se exhibe y se masturba en plena vía pública.

Las víctimas ya denunciaron al hombre, que se traslada en una bicicleta, en la comisaría de Mateo Pumacahua de San Juan de Miraflores.

"A mí me está hostigando, a la niña también"

"Pero al menos que manden a patrullar la zona en la mañana y en la noche y que contestes los teléfonos porque cuando la niña de 11 años logró ver al hombre, llamaron y no llegaron a contestar. Y que realmente lo cojan y que no lo tengan 24 horas y lo suelten, sino que realmente esté en la cárcel ya que a mí me está hostigando, a la niña también y sigue merodeando por su casa", dijo una víctima del sujeto.



Las cámaras de seguridad de esta zona de San Juan de Miraflores captaron al hombre a bordo de una bicicleta para atacar a jóvenes y niñas.

Una niña de 11 años afirmó ante la autoridad policial haber recibido tocamientos indebidos por parte del sujeto, quien incluso usa un cuchillo para amenazar a sus víctimas.





