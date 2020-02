El atraco ocurrió en la cuadra 24 de la avenida José Granda, en San Martín de Porres. | Fuente: foto: Mininter

Agentes de la Policía capturaron a Junior Manuel Galán Sifuentes, uno de los sujetos que asaltó el pasado martes a los pasajeros de una combi en San Martín de Porres. Acciones de inteligencia y patrullaje permitieron la detención del sujeto, quien tiene antecedentes por robo y hurto agravado.

El pasado martes, delincuentes armados asaltaron a los pasajeros de una cúster de transporte público en la cuadra 24 de la avenida José Granda, en San Martín de Porres . El hecho fue grabado por un vecino, quien compartió las imágenes a través del Rotafono.

En el video se ve a los asaltantes ingresar raudamente al vehículo y encañonar a los pasajeros con sus pistolas. Uno de los pasajeros opone resistencia y forcejea con uno de los atracadores, mientras que el otro lo amedrenta y le grita a su cómplice que “lo mate”.

#LOÚLTIMO Gracias a acciones de inteligencia y patrullaje preventivo, agentes de @PoliciaPeru capturaron a Junior Manuel Galán Sifuentes, uno de los sujetos que asaltó ayer a pasajeros de una combi en #SMP. Detenido tiene antecedentes por robo y hurto agravado. #LaPNPnoSeDetiene pic.twitter.com/JFDlLxCY4A — Mininter Perú (@MininterPeru) February 19, 2020

El testimonio del cobrador

El cobrador de la cúster asaltada en San Martín de Porres, quien pidió el anonimato, dijo que una pasajera se resistió a entregar sus pertenencias y que uno de los atracadores la amenazó de muerte. “Ella no se dejaba y le jalaron su cartera”, relató.

"Los delincuentes estaban armados. A mí no me llegaron a robar, porque me quedé inmóvil nomás. Estaban con arma, pues”, contó a América Noticias.

El asalto culminó cuando los atracadores escucharon el sonido de la sirena de un patrullero. “Al final escuché disparos, no sé si fueron de ellos o de la Policía”, comentó el hombre.

América Noticias entrevistó a representantes de la empresa Etunijesa, dueña de la cúster asaltada, quienes denunciaron que este tipo de asaltos ocurren prácticamente todos los días.