El suboficial PNP Yordan Brandon Torres Rojas afrontará en prisión el proceso seguido en su contra. | Fuente: RPP

El Fuero Militar Policial dictó cuatro meses de prisión preventiva para el suboficial PNP Yordan Brandon Torres Rojas, que agredió a su pareja en una calle de Santa Anita.

El tribunal castrense dispuso que el policía sea recluido en el Centro de Internamiento Policial (Ceinpol) del Fundo Barbadillo, desde donde afrontará el proceso iniciado en su contra.

Torres Rojas fue acusado de golpear brutalmente a su pareja tras verla conversando con otro hombre en una reunión.

“Me empezó a golpear cuando le dije que ya me quería ir. Como no me dejaba ir, me golpeó, me dijo ‘quédate, mie...’ y me quitó mi celular. Me golpeó, me dio un codazo y le dije ‘date cuenta de lo que me estás haciendo’. ‘Todo tú lo provocaste’, me dijo”, relató la víctima entre lágrimas.

La mujer contó que, cuando el policía se encontraba agrediéndola, otro efectivo que estaba esperando en la patrulla quiso retirarse del lugar “para no meterse en problemas”.

El hecho provocó indignación y llevó al Ministerio del Interior (Mininter) a pronunciarse. En un comunicado, informó que la Comisión de Idoneidad de la Policía Nacional se reunirá para definir “la más drástica sanción” contra el mal agente, quien “agredió cobardemente a su pareja”.

“Los lineamientos de idoneidad policial aprobados recientemente por el Mininter establecen los criterios más severos para casos de violencia contra la mujer”, adelantó el Ministerio en su cuenta en Twitter.