SJM: anciana sufrió el robo de 12 500 soles de su cuenta de ahorros a través de un aplicativo móvil

La anciana dijo que ha hecho la denuncia ante la Policía y ante su entidad bancaria, pero hasta el momento no recibe una respuesta satisfactoria. | Fuente: Rotafono

La señora Egilia Totocayo, de 73 años, denunció que ha sufrido el robo de 12 500 soles de su cuenta de ahorros a través de 25 operaciones de un aplicativo móvil que ella no autorizó.

A través del Rotafono, contó que a fines del 2019 enviudó, tras lo cual recibió una herencia de 10 mil soles. Este dinero decidió depositarlo en una cuenta del BCP, donde también ahorraba parte del dinero que recibe como pensión.

La anciana señaló que a inicios de septiembre descubrió que había sufrido la sustracción de 12 500 soles de su cuenta, que quedó solo con S/ 1 800.

La mujer hizo las denuncias respectivas ante la Comisaría de San Juan de Miraflores, donde reside, así como en la entidad bancaria, pero -sostuvo- hasta el momento no ha recibido una respuesta satisfactoria.

“Yo quisiera que me reconozcan y me devuelvan mi platita. (...) No pensé que esto iba a pasar. Todo se han llevado y no tengo nada. Mis hijas nomás me están dando, señorita”, contó entre sollozos la mujer.

Egilia Totocayo no se explica cómo ha sufrido el robo del dinero, ya que ella no tiene un celular moderno desde el cual hacer operaciones con aplicativos móviles.

Ella hizo un pedido de ayuda, ya que ese dinero lo estaba ahorrando para su vejez.



