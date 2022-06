Los padres reaccionaron con mucha preocupación por esta alarma. | Fuente: RPP

Esta mañana una supuesta amenaza de tiroteo causó pánico entre los padres de familia del colegio Trilce Los Olivos, ubicado en la avenida Tomás Valle, en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y hasta el cierre de esta nota no se ha encontrado alguna arma de fuego en la institución educativa.

La docente Marleny Lázaro, de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), detalló a RPP Noticias que todo comenzó por un mensaje publicado en la red social Instagram, aunque no se ha podido identificar su autor.

“No hay nada de ello, es un Instagram que no tiene nombre. No se puede identificar quién es. Sin embargo, esta es una alerta que no puede quedarse así”, manifestó.

“Tenemos que tomar todas las acciones y medidas de prevención para la tranquilidad de nuestros padres de familia y también por nuestros estudiantes”, añadió.

La funcionaria no confirmó si las clases se realizarán con normalidad el día de mañana. “No puedo adelantarme a las acciones, porque vamos a hacer un trabajo conjunto. Se comunicará formalmente a los padres de familia”, indicó.

En investigación

Al cierre de esta nota, los agentes de la Policía Nacional permanecían en el colegio culminando la inspección, a fin de descartar que se haya ocultado algún arma en un ambiente.

El coronel PNP Víctor Meza, jefe de la División Policial Norte 3, señaló que si el autor del mensaje que desató la alarma es un mayor de edad “obviamente estaría cometiendo un delito”.

