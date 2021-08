Vecinos del Rímac y SJL denuncian aumento de robos y asaltos debido a falta de alumbrado público

La oscuridad es aprovechada por los malvivientes. | Fuente: Rotafono

Vecinos del Rímac y de San Juan de Lurigancho (SJL) denunciaron un incremento de robos y asaltos, debido a la falta de alumbrado público en sus distritos.



A través del Rotafono, residentes de la urbanización Aquilino San Jara, en el Rímac, señalaron que desde hace más tres semanas no hay alumbrado público en la avenida Flor de Amancaes.

Debido a esta situación, se han registrado varios robos y asaltos durante la noche y madrugada, por parte de delincuentes que aprovechan la oscuridad para atacar a sus víctimas.

“Llamé (a la empresa eléctrica) el día jueves, 5 de agosto, y me dijeron que todavía no había un problema, que no sé cuánto. Llamé el día 7 de agosto, tampoco. Hasta ahora no hay una solución. Seguimos con las luces apagadas”, reclamó el vecino Walter Guillermo, uno de los afectados.

Problema de años en SJL

Por su lado, los vecinos del asentamiento humano Santa María, en SJL, denunciaron que desde hace tres años no hay alumbrado público en su plaza principal.

“Es lamentable decirlo, pero no tenemos luz más de tres años. La plaza fue creada hace más de diez años. la delincuencia ahora en esa plaza ha aumentado”, comentó la vecina Cinthya Rodríguez.

Los vecinos hicieron un llamado a sus autoridades para que tomen cartas en el asunto, ya que viven atemorizados a merced de los delincuentes.



