VES: comerciantes del Parque Industrial denuncian ola de robo y asaltos

Los comerciantes alzaron su voz de protesta. | Fuente: RPP

Los comerciantes del Parque Industrial de Villa El Salvador (VES) denunciaron que están sufriendo una ola de robos y asaltos en la zona, por lo que pidieron a la Policía Nacional y a las autoridades del distrito redoblar esfuerzos para luchar contra este flagelo.

En diálogo con RPP Noticias, Sergio Osco, presidente del Parque Industrial, señaló que los delincuentes acechan en automóviles a potenciales víctimas. El propio dirigente fue víctima de estos malvivientes.

“Ayer al mediodía salí del banco. Posiblemente, me han seguido y a una cuadra de mi empresa me han asaltado dos jóvenes con armas de fuego. Me pusieron el arma en la sien y me robaron todo lo que podían robar”, manifestó.

Osco señaló que los delincuentes han asaltado, incluso, a los vigilantes que han contratado para vigilar el Parque Industrial.

Reclamo a las autoridades

El dirigente aseguró que no hay patrullaje del Serenazgo de VES en la zona, pese a que en el Parque Industrial hay gran movimiento comercial, lo que atrae a los criminales.

“El Parque Industrial está acechado por los ladrones. Nosotros soportamos el robo, pero nuestros clientes se van a ahuyentar. Pedimos al Gobierno que nos ayude. Estamos reactivándonos”, declaró Sergio Oscos.



