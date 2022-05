VES: joven fue golpeada y arrastrada por delincuente para robarle su celular

Los vecinos pidieron incrementar el patrullaje en la zona. | Fuente: Andina / Referencial

La joven universitaria Danitza Janampa Tello fue golpeada y arrastrada por el suelo por un delincuente para robarle su celular. El hecho ocurrió a la altura del puente peatonal Capilla, en el kilómetro 17.5 de la Panamericana Sur, en Villa El Salvador (VES).

En diálogo con RPP Noticias, la estudiante contó que fue interceptada por asaltantes que iban a bordo de un mototaxi. Uno de los malvivientes se bajó del vehículo y sacó una pistola.

“Estaba camino a la universidad. Estaba caminando y había una mototaxi parada. De ahí, bajó un hombre con un arma. Me apuntó y me dijo que le diera lo que tenía. Me empezó a rebuscar y encontró el celular, que lo tenía en la cintura”, refirió.

La joven creyó que el arma era de juguete, por lo que opuso resistencia y se negó a entregar su celular al malviviente. En represalia, la estudiante fue golpeada y arrastrada por el suelo hasta que soltó el aparato.

“Como no lo quise soltar (el celular), empezamos a forcejear, me tiró al suelo y me empezó a arrastrar hasta que logró quitármelo. Me puse a gritar, a pedir ayuda, pero los vecinos reaccionaron muy tarde”, relató.

Piden más seguridad

Los vecinos de la zona dijeron que no es la primera vez que se registran robos a la altura del puente peatonal Capilla.

Por este motivo, exigieron a la Policía Nacional y a las autoridades de VES reforzar el patrullaje en la zona.



