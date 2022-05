“La inseguridad es atroz”: vecinos de VES se han organizado para combatir la delincuencia

Los vecinos denuncian que los pocos policías destinados para el distrito no se dan abasto para atender los casos. | Fuente: RPP

Los vecinos de Villa El Salvador (VES) se han visto en la obligación de organizarse para hacer frente a la delincuencia en el distrito, que está cada vez más en aumento, con denuncias de robos, asaltos y violencia familiar prácticamente todas las semanas.

En diálogo con RPP Noticias, la dirigente Michelle Cárdenas señaló que sus vecinos tuvieron que buscar organizarse al darse cuenta de que la Policía Nacional no podía darse abasto para atender todos los casos registrados en el distrito.

“La inseguridad en este distrito es atroz. Como Villa El Salvador se caracteriza por ser un distrito pujante y autogestionario, nosotros mismos nos organizamos con las poblaciones en común y trabajamos articuladamente con lo que es la Comisaría de Laderas de Villa, que es nuestra jurisdicción”, comentó.

Según contó, tienen una comunicación directa con el comisario del distrito, a fin de que, ante algún hecho delictivo, los policías actúen con mayor celeridad. “Por eso, los efectivos llegan inmediatamente”, aseveró.

Reclamo a las autoridades

La dirigente señaló que hace un par de semanas se reunión con el entonces ministro del Interior, Alfonso Chávarry, a quien le manifestó su preocupación por la situación en VES y le solicitó aumentar la dotación de policías para este distrito.

“El pedido es reiterativo: siempre hemos dicho que carecemos de efectivos policiales. Hay solo unos 30 o 40 efectivos trabajando (en la comisaría), los demás están de permiso o están enfermos”, manifestó Michelle Cárdenas.

La dirigente detalló que la mayoría de delitos denunciados en el distrito están vinculados a la violencia contra la mujer o violencia dentro del grupo familiar. Sin embargo, alertó que hay un buen número de casos delictivos que no se está denunciando.

“Hay muchos asaltos. Lo que pasa es que lamentablemente los vecinos no denuncian un asalto. Si a un chico le roban el celular, la billetera, no lo denuncian. No quieren perder el tiempo, por temor, quizás. Exhorto, así les roban un caramelo, un lapicero, vayan (a la comisaría). Así puede haber una data de las denuncias que llegan”, sentenció.

Michelle Cárdenas denunció que por su labor de dirigente ha recibido denuncias por parte de los delincuentes, muchos de ellos hoy en prisión. Ella dijo temer que estos malvivientes salgan en libertad e intenten atentar contra ella.



