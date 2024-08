Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Delincuentes amordazaron y torturaron a vigilante durante asalto a complejo deportivo de Carabayllo

Un grupo de delincuentes irrumpió en el complejo deportivo Gol de Oro, ubicado en la zona de San Pedro, del distrito de Carabayllo; y amordazó y torturó por más de 40 minutos al vigilante.

Los malvivientes pensaban que el hombre era el propietario, por lo que lo golpearon violentamente y hasta lo amenazaron con una pistola para exigirle una fuerte suma de dinero.

“Los delincuentes me pedían que les depositara diez mil dólares a la cuenta de ellos. Ellos pensaban que yo era el dueño, pero yo les decía que era el vigilante. Y me empezaron a golpear y golpear. Me torturaron por más de 40 minutos”, dijo a RPP la víctima, cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad.

Finalmente, los delincuentes se llevaron dinero en efectivo y equipos de cómputo y monitores, por un valor estimado en 10 mil soles.

Si bien fueron tres los asaltantes que irrumpieron en el complejo deportivo, las cámaras de seguridad lograron captar hasta otras cinco personas en las inmediaciones, por lo que se sospecha que también participaron en el atraco.

Lo más preocupante es que el local queda a solo tres cuadras de la Comisaría PNP San Pedro de Carabayllo.



RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿Inacción policial?

En diálogo con RPP, Johnny Pachas, dueño del negocio, aseguró haber recibido amenazas por parte de presuntos extorsionadores.

Además, denunció que una vecina escuchó a los delincuentes y llamó a la Policía, pero los agentes no acudieron al lugar.

Fue el propio vigilante quien se tuvo que desatar y acudir a la Comisaría PNP San Pedro de Carabayllo para hacer la denuncia. Recién en ese momento los agentes fueron al complejo deportivo para iniciar con las diligencias.

Los vecinos se mostraron consternados por la situación y exigieron a la Policía Nacional y a las autoridades de Carabayllo reforzar el patrullaje en la zona.