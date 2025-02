“¿Para qué invertir? Mejor vendo todo”: dueño de cadena de boticas cierra su negocio y se va del país por extorsiones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los empresarios, en la mira de las bandas criminales. El dueño de una cadena de boticas del distrito de Chorrillos, al sur de Lima, ha decidido cerrar su negocio y viajará fuera del país, tras ser víctima de extorsionadores.

A través de RPP, el hombre -cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad- denunció que viene siendo extorsionado desde el pasado 30 de enero por una banda criminal, que le exige el pago de 50 mil soles.

La gota que derramó el vaso fue el atentado con explosivo que sufrió una de sus boticas la madrugada de este martes.

“Hay otras boticas que nosotros tenemos que sí han extorsionado. De un momento a otro me llaman, a las tres de la mañana, y me dicen que han puesto una dinamita y que ha explosionado. Llego y me llevo con la sorpresa de que todo estaba roto”, relató.

“Esto tiene tiempo, me están extorsionando desde el 30 de enero. Me están pidiendo 50 mil soles y, supuestamente, no me extorsionan más. Estamos cerrando. ¿Para qué invertir? Mejor vendo todo”, añadió.



Atentado con explosivo

El atentado con explosivo ocurrió en la botica ubicada en la avenida José Lavalle, en la urbanización San Juan Bautista, en el citado distrito limeño.

Un equipo de RPP llegó al lugar y constató el daño ocasionado por la onda expansiva en la fachada del negocio.

Nuestra reportera encontró a los trabajadores de la botica retirando la mercadería y los enseres del negocio, que terminó sucumbiendo a la inseguridad que aqueja a nuestro país.

Los vecinos se mostraron consternados por lo ocurrido y exigieron a las autoridades tomar cartas en el asunto.