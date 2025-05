Los Olivos: familia dejará Lima ante constantes ataques y amenazas de extorsionadores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una familia cuyo negocio estaba dedicado a la venta de balones de gas doméstico en Los Olivos ha tomado una radical decisión frente a los ataques de extorsionadores ocurridos en los últimos 17 días y el poco apoyo que reciben de las autoridades.

En diálogo con RPP, uno de los encargados del negocio manifestó que la familia ha decidido dejar Lima y viajar a provincia o al extranjero, ante el temor de ser nuevamente víctimas de un atentado.

Asimismo, indicaron que los ataques provendrían de dos presuntas bandas criminales.

"No vemos respuesta o ayuda por parte de las autoridades. No nos sentimos seguros. Ellos hacen referencia de que son dos bandas criminales. Una que no nos dicen el nombre y otra banda, esa se asocia con 'Los Injertos del Norte', indicó.

Tres ataques en 17 días

El primer hecho delictivo se registró el pasado 9 de mayo, cuando desconocidos dejaron un sobre con el rótulo de la mencionada organización criminal, dos balas y un explosivo.

El encargado precisó que hasta la vivienda llegaron agentes de la Policía Nacional y de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX); pero al culminar estas diligencias no volvieron a acercarse al inmueble ni a restablecer el contacto para la investigación respectiva.

"Llegó el equipo de UDEX, llegaron dos patrullas, estuvieron analizando ahí lo sucedido y se retiraron. La Policía me dijo que tendríamos que esperar a que ellos puedan realizar su trabajo, que lo pasarían a Fiscalía. Nadie nos ha visitado, nadie nos ha enviado una carta o nos ha llamado para poder comunicarles lo que está pasando", mencionó.

El segundo ataque ocurrió días después, cuando delincuentes armados balearon la vivienda, mientras que el tercer hecho se dio el pasado lunes 19 de mayo. En aquella ocasión, dos hombres, que lograron ser captados por cámaras de seguridad, encendieron un artefacto explosivo y luego huyeron de la escena. La detonación ocasionó la rotura de los vidrios de la vivienda y dejó daños en las ventanas y fachada.