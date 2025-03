Extorsionadores siembran terror en SJL: dejan bala y nota amenazadora en la puerta de una vivienda multifamiliar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Extorsionadores siembran terror en San Juan de Lurigancho (SJL). Esta madrugada, sujetos desconocidos dejaron una bala junto con una nota amenazadora en la puerta de una vivienda multifamiliar del jirón Río Moche.

“Solo faltas tú. Las otras tiendas pagan. No pongas denuncia, no me hagas venir a matarlos uno a uno”, se lee en la carta extorsiva, que está firmada por ‘La batería de la plaga’.

Los dueños de la casa aseguraron que no han sido extorsionados, por lo que creen que la amenaza está dirigida a uno de sus inquilinos, ya que entre ellos hay un comerciante y un administrador de una ferretería.

El contenido de la carta revelaría que otros negocios de la zona son víctimas de extorsiones. De hecho, según vecinos, recientemente un joven llegó con la intención de iniciar un emprendimiento, pero desistió luego de ser amenazado.



Esta es la nota amenazadora dejada por los extorsionadores. | Fuente: PNP

En investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y realizaron las investigaciones del caso, que incluyeron la toma de declaración de los dueños del inmueble.

Las amenazas y extorsiones contra los negocios de Lima no son hechos aislados.

Solo esta madrugada, se registró un ataque con explosivos en una cebichería de San Martín de Porres; mientras que, en Comas, extorsionadores atentaron contra un colegio particular.