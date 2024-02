El ‘SIM Swapping’ y su amenaza a los usuarios [INFORME]

Carmen, una mujer de 33 años, denunció ante la Policía que unos delincuentes extrajeron más de ocho mil soles de su cuenta bancaria móvil. Ella notó el hurto después de que su celular perdiera señal durante varias horas. La Policía determinó que se trató de un caso más de la modalidad conocida como ‘SIM Swapping’.

¿Cómo lo lograron? El ‘SIM Swapping’ es una modalidad delictiva que consiste en duplicar de forma fraudulenta la tarjeta SIM del teléfono móvil de una persona.

Primero, el ciberdelincuente suplanta la identidad de la víctima para obtener un duplicado de la tarjeta SIM. Luego, una vez que la víctima se queda sin servicio telefónico, el delincuente emplea otro dispositivo con el IMEI clonado para acceder a la información personal de su víctima. El IMEI es un identificador universal y único de cada teléfono celular, como si se tratara de un DNI. Mediante él, las operadoras pueden activar o desactivar líneas celulares.

Con la línea celular clonada en otro equipo móvil, el delincuente toma el control de la banca digital del agraviado empleando los mensajes de texto de verificación que llegan al número celular, según explica Martina López, security researcher en ESET Latinoamérica.

“Los riesgos asociados con este ataque, con esta técnica cibercriminal, vienen de la mano del envío de mensajes de doble factor de autentificación. Pensemos la cantidad de servicios que además de ingresar con nuestra contraseña nos solicitan que entreguemos un código de un solo uso que viene en mensaje de texto. Si los cibercriminales se hacen de esta línea, tendrían la posibilidad de recibir esos mensajes a sus propios teléfonos y poder ingresarlos sin problemas”, indicó.

Tras un paciente seguimiento, la Policía ejecutó un operativo que logró la captura del presunto cabecilla de la banda criminal denominada ‘Los Cibernéticos del Sur’, que tenía en su poder 72 chips de celulares, equipos telefónicos con el código IMEI clonado, laptops, 30 tarjetas bancarias y más de 68 900 soles en efectivo, escondidos en su casa y obtenidos, según información preliminar, producto de sus hechos delictivos, como lo detalló el coronel Herberth Luna, jefe de la División Policial Sur 1.

En la referida operación policial, se comprobó que el detenido había empleado los aplicativos bancarios en los equipos móviles donde había clonado una línea celular.

“La modalidad del ‘Swapping’ de manera remota, al parecer, ha permitido que este sujeto, que ha sido identificado plenamente como Mauricio Arturo Molina Espinoza, prácticamente ingrese a su base de datos y pueda hacer las transferencias interbancarias. En este caso, hizo tres transferencias por un monto de 8 622 soles, así como también efectuó pagos de servicios a favor de terceras personas”, manifestó el alto mando.



Bloqueo de celulares

Con el fin de evitar casos como el de Carmen, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ha ejecutado mensualmente, desde noviembre de 2023 hasta enero de 2024, el bloqueo de cerca de 18 mil IMEI detectados como clonados, los cuales estaban siendo utilizados en más de 65 mil líneas celulares a nivel nacional.

La meta de Osiptel es que los bloqueos de estos IMEI clonados se ejecuten de manera diaria a partir de mayo de este año, al igual que los equipos de celulares que se reporten como robados, según detalla Tatiana Piccini, directora de Atención y Protección del Usuario del organismo supervisor.

“Van a ser los bloqueos de forma diaria. Actualmente, si te roban un celular, tú lo reportas a tu empresa operadora y el bloqueo es inmediato; pero los otros operadores recién lo bloquean al día siguiente, a las ocho de la mañana. Entonces, a partir de mayo, ese bloqueo va a ser inmediato en todos los operadores”, adelantó.

Para no ser víctima de la modalidad del ‘SIM Swapping’, los expertos recomiendan no compartir los 15 dígitos que forman el código IMEI de cada teléfono celular. Además, sugieren no adquirir celulares o líneas telefónicas en lugares no autorizados y bloquear de inmediato las tarjetas bancarias que se tengan asociadas en las aplicaciones móviles si detecta la pérdida de señal de su teléfono por varios minutos. Proteja sus datos y evite ser víctima de la ciberdelincuencia.