San Luis: la ejecución presupuestal y política de seguridad ciudadana

En esta línea, el burgomaestre mencionó que el ministro del Interior , Víctor Torres, no tiene una estrategia que le permita tomar acciones para poder combatir con la inseguridad. “Si esto no se integra como debe ser, vamos a perder la ciudad ”, indicó el alcalde de San Luis.

10 Jan 2024 - 00:47

Uno de los principales problemas que enfrenta el distrito de San Luis fue el aumento de los mototaxistas, algo que el alcalde ha logrado erradicar. “Se ha prohibido el tema de la circulación de mototaxis porque no la necesitamos. San Luis no tiene cerros y por consiguiente estos servicios generalmente sirven para los cerros, para la zona alta no para la zona plana. En la zona plana no necesitamos este servicio”, aseguró, indicando también que esta medida al igual que la clausura de cantinas y bares ha logrado bajar la delincuencia.