Vanessa Quiroga, sobreviviente del atentado en Tarata: La época del terrorismo en el Perú es "una historia que nunca se les contó" a los jóvenes

Vanessa Quiroga Carbajal, una de las sobrevivientes del atentado en la calle Tarata, en Miraflores, de 1992, afirmó este sábado que el desconocimiento de los jóvenes sobre el terrorismo se debe a la falta de enseñanza de este tema en colegios, institutos y universidades. Esto cuando están por cumplirse 30 años de la captura del cabecilla de Sendero Luminoso Abimael Guzmán.



En Ampliación de Noticias, Vanessa Quiroga recomendó a los padres de familia y personas que vivieron el terrorismo relatar a los jóvenes sobre lo que ocurrió durante ese periodo de la historia peruana.



"Gran parte del problema que existe de la falta de información y olvido de parte de los jóvenes es que no ha sido culpa de ellos, sino que justamente el problema ha sido que se ha dejado de enseñar esta época de la historia en los colegios, institutos y universidades. Los jóvenes no saben lo que se vivió en la época del terrorismo", dijo.

"Triste realidad"

Vanessa Quiroga afirmó que ha observado una confusión en los jóvenes sobre el origen y desarrollo de Sendero Luminoso y el MRTA cuando realiza visita colegios, institutos o universidades como parte del programa Terrorismo Nunca Más del Congreso de la República.

"De inmediato la gente piensa que estamos hablando de Alberto Fujimori, esa es una parte que se ha ido confundiendo a través de los años. Y cuando ya les comenzamos a contar quién fue Belaunde Terry, quien asumiró el mando en esa época y tras cinco años de gobierno aparece el MRTA, los atentados terroristas, cómo se vivían los apaganos, cómo se vivía en el Perú, los peruanos comenzamos a migrar porque en el Perú no se podía vivir, vivíamos con atentados a diarios", aseguró.

"Así esta parte de la historia que les empezamos a contar a los jóvenes es aparentemente una historia que nunca se les contó, jóvenes que absolutamente no saben nada de quién fue Abimael Guzmán, quién es Víctor Polay, inclusive algunos jóvenes cuando se les pregunta: ¿Qué es Abimael Guzmán para ti? Muchos responden que un pensador, un ideólogo, un hombre que quiso sacar de la pobreza a los campesinos, ten encuentras con esas respuestas y no en un solo lugar, sino a nivel nacional. Es una triste realidad", añadió.

Marcha contra el terrorismo

Además, Vanessa Quiroga invitó a participar este sábado, a partir de las 3:30 p.m, en la marcha contra el terrorismo, que tendrá como punto de partida el Parque Miguel Grau y finalizará en el Parque Kennedy, en Miraflores.

"El objetivo no solo es recordar lo que pasó hace 30 años. El 12 de setiembre del 1992 el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), llegó a capturar a Abimael Guzmán, el cabecilla terrorista de Sendero Luminiso, que durante muchos años había estado en la clandestinidad. Hoy a 20 años de su captura hay muchos jóvenes que no saben de esa historia, no saben incluso que tenemos héroes en vida (...) esta marcha busca reinvindicar los actos de estas personas, de estos valerosos héroes, y todos los militares, policías y civiles que estuvieron frente a la lucha contra el terrorismo", destacó.

