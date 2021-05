Ruiz vs Arreola | Fuente: AFP

11: 30 p.m. | Duodécimo round | Combinación de golpes de Ruiz. La pelea se deciden en las tarjetas de los jueces.

11: 26 p.m. |Undécimo round | Chris Arreola presenta molestias en el hombro izquierdo. Eso le impide golpear con fuerza.



11: 22 p.m. | Décimo round. La esquina de Andy Ruiz le pide que meta dos golpes y retroceda. Que ya no falta nada.



11:18 p.m | Noveno round. Perder algunos kilos le ha servido mucho a Andy Ruiz, que se le nota con gran físico. Aunque su ojo izquierdo muestra una inflamación.

11:14 p.m. | Octavo round. Andy Ruiz le dio golpe en el hombro izquierdo a Arreola, que le genera dolor. 'Destroyer' también conectó un gancho con la izquierda.

11:09 p.m. | Séptimo round. Arreola y Ruiz intercambian golpes en las zonas blandas. La esquina de Chris le pide que tengan un poco más de movilidad, que no se quede muy quieto.

11:06 p.m. | Sexto round. Andy Ruiz se le vio más efectivo.

11:02 p.m. | Quinto round. Andy Ruiz ha conectado un par de ganchos en el rostro de Arreola. Se ha recuperado 'Destroyer'

10:58 p.m. | Cuarto round. Bajó un poco la intensidad. Esto sirvió para que se recupere Andy Ruiz.



10:54 p.m. | Tercer round. Una vez más Andy Ruiz tratabilla tras un intercambio de golpes con Chris Arreola, que ha ganado confianza.

10:50 p.m. | Segundo round. Intercambio de golpes, pero Chris Arreola sorprende a Andy Ruiz, quien recibe un golpe en lado izquierdo del rostro, tratabilla y se deja caer su rodilla en la lona.

10: 48 p.m. | Primer round. Andy Ruiz, quien muestra un nueva figura, se le vio mejor y siempre acechando a su rival.

10:45 p.m. | Empezó la pelea entre Andy Ruiz vs Chris Arreola. Serán doce rounds, de tres minutos cada uno.



10:43 p.m. | El juez Jack Reiss les recuerda en qué partes no se puede golpear.



10:40 p.m. | Ambos boxeadores se encuentran en el cuadrilátero.

LA PREVIA

El mexicano Andy Ruiz, excampeón mundial del peso pesado, se enfrentará este sábado en Carson, California (EE.UU.), al mexicano-estadounidense Chris Arreola con la mente puesta en grandes peleas que le permitan recuperar los títulos que perdió.

Ruiz, de 31 años, dio la gran sorpresa del pugilismo mundial en los últimos años al vencer por nocaut al inglés Anthony Joshua en junio de 2019, pero medio año después se presentó fuera de forma en la pelea de revancha y perdió las fajas de cuatro organizaciones.



Este sábado, reaparecerá con varios kilos menos y tras haber cumplido un recio plan de preparación en el equipo de Saúl “Canelo” Álvarez, el mejor peleador libra por libra del momento.



"Cuando perdí me sentí abajo, sin ganas de pelear, pero algo en mi corazón me dijo que me debía levantar y mostrar la disciplina que me faltaba", afirmó esta semana Ruiz, que, según sus publicaciones en redes sociales, se presentará en un gran momento de forma deportiva.



Arreola, de 40 años, tendrá una última oportunidad de buscar una pelea de campeonato mundial. Nacido en Los Ángeles, aunque defiende su condición de mexicano, ha trabajado desde enero confiado en mostrar una buena defensa para evitar los ataques del rival y, con eso garantizado, tratar de derribar a Ruiz.



El “Destroyer” Ruiz, con 33 triunfos, 22 por la vía rápida, y dos derrotas, posee menos alcance que Arreola, pero es un boxeador de buena velocidad de manos y piernas, a lo que se suma su pegada. Este sábado saldrá como favorito, pero no deberá confiarse porque de sus 38 victorias, con seis derrotas y un empate, Chris ha ganado 33 peleas por nocaut.



“Sé que el Andy viene bien preparado, se ve fuerte, pero yo he trabajado duro y sé que va a ser una gran pelea. Quiero demostrar que todavía tengo algo que dar”, dijo Arreola a los medios esta semana.



Si gana, Andy se acercará a la posibilidad de disputar un título mundial, ya sea contra Joshua, monarca de la Asociación Mundial, la Federación Internacional y la Organización Mundial, o contra el también inglés Tyson Fury, campeón del Consejo Mundial.



A los 31 años, tiene la calidad para buscar ser el más grande de la división, pero para eso necesita mantener la disciplina y parece que lo ha entendido desde que entró en el equipo del ‘Canelo’, dirigido por el entrenador Eddy Reynoso.

