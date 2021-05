Canelo Álvarez se enfrentará este sábado a Billy Joe Saunders por los título de los supermedianos de boxeo. | Fuente: AFP / Getty Images | Fotógrafo: AL BELLO

El campeón mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez admitió que "existe" la posibilidad de un tercer enfrentamiento contra el también monarca, el kazako Gennadiy Golovkin, el mayor rival al que se ha enfrentado.



Álvarez, que el sábado regresa al cuadrilátero en busca de convertirse en el campeón único dentro del peso súper mediano cuando exponga sus títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el Consejo Mundial (CMB) contra el monarca de la Organización Mundial (OMB), el inglés Billy Joe Saunders, ahora cree que es "posible" el duelo contra Golovkin.



Al menos, ese podría ser el próximo objetivo de Álvarez después que complete el de unificar los títulos dentro de su categoría.



"La verdad es que estoy abierto a cualquier opción que sea válida para mi carrera", comentó Álvarez, antes de enfrentar a Saunders, en el AT&T Stadium de Arlington (Texas), el campo de los Cowboys de Dallas, de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).



Sin embargo, todo pasa porque Golovkin ascienda a súper mediano, algo que no se ve tan claro después que hizo las dos últimas peleas en el peso mediano.



La opción de una posible tercera pelea podría sellar una gran trilogía entre Álvarez (55-1-2, 37 nocauts) y Golovkin (41-1-1, 36 triunfos por la vía rápida).



Las dos peleas anteriores entre ambos acabaron con polémicas.



Todos menos los jueces vieron que Golovkin fue el ganador de la primera pelea, que se dio en el 2017 y que acabó con una decisión de combate nulo.



Canelo Alvarez y Billy Joe Saunders frente a frente en la conferencia de prensa de la pelea de box.

Las polémicas de las peleas de 'Canelo'

Mas polémico todavía fue el triunfo por decisión dividida de Álvarez, de 30 años, en el combate de revancha, por lo que quedó todo el terreno preparado para que el tercer duelo sea un éxito de taquilla cuando la pandemia del coronavirus lo permita.



El aliciente no solo será el título sino que Golovkin ha vencido a todos los boxeadores a los que se ha enfrentado, excepto a Álvarez.



A lo largo de la preparación para la pelea de este fin de semana contra Saunders (30-0, 14 KOs), Álvarez ha dicho que quiere convertirse en el campeón unificado en la división del peso súper mediano.



Pero el ganador del combate entre Álvarez y el inglés de 31 años tendrá tres de los cuatro cinturones principales, dado que el estadounidense Caleb Plant posee el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).



Golovkin, de 39 años, ha clamado repetidamente por una tercera pelea con Álvarez después de las dos decisiones controvertidas en sus combates anteriores.



Álvarez dijo que Golovkin debe subir una categoría de peso para que la pelea sea una posibilidad.



"¿Por qué no lo haría?", argumentó Álvarez, citando el hecho de que él pasó del peso junior mediano al mediano para enfrentar a Golovkin, quien actualmente no tiene una pelea programada. (EFE)

