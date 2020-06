"Manos de Piedra" Durán está hospitalizado por covid-19 | Fuente: AFP | Fotógrafo: GUIDO BLANDON

Una de las leyendas del boxeo mundial, el panameño Roberto 'Manos de Piedra' Durán, de 69 años, dio positivo este jueves por COVID-19 y permanece en el hospital de la Ciudad de Panamá donde fue internado este mismo día por presentar un cuadro viral.



"Acaban de llegar los exámenes de mi papá y confirman que es positivo de COVID-19. Gracias a Dios por ahora no está con síntomas más allá de un resfriado", informó el hijo del excampeón de boxeo, Robin Durán.



Durán, también conocido como 'el Cholo', fue llevado este mismo jueves a un centro privado de salud tras sentirse un "poco resfriado" y como prevención tanto por su edad como porque "tiene un pulmón que no funciona al 100 % por un accidente" que sufrió en 2001 en Argentina, explicó su hijo en un comunicado.



El exboxeador panameño tuvo en 2001 un accidente automovilístico en Buenos Aires en el que sufrió fracturas en las costillas que le comprometieron uno de sus pulmones.



"Acabamos de hablar con el doctor y nos comenta que los pulmones están bien y no hay indicios de gravedad", amplió el comunicado del hijo del exboxeador.







El cuatro veces campeón mundial de boxeo ha sido durante la pandemia de la COVID-19 un activista en sus redes sociales, llamando a la población a cuidarse del nuevo coronavirus.



En el comunicado, Robin agradeció a la población por estar pendiente de su padre y, de paso, negó que el expúgil panameño esté en cuidados intensivos y conectado a un respirador. "Solo sigue bajo observación", aclaró.



"Sigamos teniendo fe que todo saldrá bien. Los mantengo informados", puntualizó.

(Con información de EFE)