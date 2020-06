Mike Tyson también se arrodilla para protestar contra el racismo | Fuente: Instagram Mike Tyson

Las protestas contra la muerte de George Floyd y contra el racismo en Estados Unidos no cesan. Mike Tyson, al igual que otros deportistas, no ha sido ajeno a lo que ha venido sucediendo en la última semana. El boxeador subió una foto que grafica su postura en su cuenta de Instagram.

La leyenda del boxeo publicó una fotografía en la que sale hinchado de rodilla, los brazos sobre su pierna derecha y la cabeza baja, en señal de protesta por la muerte de George Floyd, de 46 años. Pero no es el primer acto que realiza para mostrar su rechazo por los casos de violencia policial que se ejerce contra los afroestadounidenses.

La semana pasada, Mike Tyson también publicó una imagen en negro en sus redes sociales junto a la etiqueta de #BlackOutTuesday



DATO El acto de arrodillarse lo utilizó el jugador de la NFL Colin Kaepernick, quien justificó su decisión de no cantar de pie el himno de Estados Unidos, como protesta por los casos de violencia policial contra los afroestadounidenses.





Mike Tyson, quien sigue buscando rival para las peleas a beneficios, también le dedicó un homenaje a su mamá.

"Mi madre en 1947. Acabo de ver esta foto por primera vez. Ella tiene 20 años. Creció conociendo a Malcolm X, Miles David y conocía a los Harlem Globetrotters originales. Era una dama de primera clase, no es de extrañar por qué amo la ropa. No sabía nada de mi madre. Ella nunca me dijo nada, excepto lo que mi padre me contó sobre ella más adelante en la vida. Estoy orgulloso de ser hijo de Lorna May Smith. Sus raíces son de Charlottesville, Virginia, pero ella vivía en Bedford Stuyvesant, 203 Franklin Ave, entre Dekalb y Willoughby. Ella era parte de la Era del Swing”, publicó.