Jermell Charlo y Brian Castano intercambian golpes durante la pelea por el SuperWelter | Fuente: AFP / Getty Images | Fotógrafo: EDWARD A. ORNELAS

"La pelea la gané yo, por eso quiero la revancha". Brian Castaño siente que venció a Jermell Charlo tras doce intensos asaltos, pero los jueces consideraron que el combate de los superwelter terminó en empate en San Antonio (Texas). Ambos mantuvieron intactos sus respectivos títulos.

Charlo (34-1-1 y 18 KOs), que estaba en su octava defensa, ponía en juego los cinturones del CMB, FIB y AMB, mientras que el suramericano (17-0-2 y 12 KOs) ofrecía el título de la categoría de la OMB.

La votación de los jueces fue de 114-113 para Castaño, 117-111 para Charlo y la tercera igualada a 114.

"Sentí que la pelea la gané, por eso pido inmediatamente la revancha. Me ha pegado, una que otra mano, pero eso no quita que haya ganado la pelea porque le conecté varias manos. Yo venía ganando limpiamente, pero en el noveno o décimo me conectó y me dejó sentido. Él (Jermel Charlo) es un gran boxeador, es fuerte, pero yo tengo lo mío", dijo Brian Cataño al finalizar la pelea.









Brian Castaño empató con Jermell Charlo | Fuente: ESPN

Castaño vs Charlo: pelea de titanes

Luego de un primer asalto de puro estudio Charlo sacó mejor provecho en un intercambio en el segundo, donde parecía que podía rematar a su rival, a quien le quitó un poco de confianza.

En el tercero, el argentino estuvo a punto de doblarle las piernas a Charlo con un gancho de zurda en un intercambio, pero la campana llegó en su auxilio.

Tras ese tercer asalto el argentino salió en el cuarto con más confianza e hizo el capítulo más parejo.

Hasta la mitad de la pelea, el argentino parecía tener cierta ventaja sobre el campeón estadounidense.

El noveno fue un capítulo bastante parejo en el que el argentino continuó sacando su casta de campeón.

Empero, en el décimo el estadounidense mostró porque es el campeón de tres títulos y puso en mal estado al suramericano con varios golpes de zurda y derecha.

El undécimo y el duodécimo fueron una copia del décimo en el que el local sacó la ventaja que necesitaba para emparejar las acciones.

Castaño salió a buscar la victoria en el último asalto, donde logró conectar la zona hepática en varias ocasiones, pero el norteamericano mostró lo suyo.

Castaño tuvo un desempeño notable y para muchos mereció el triunfo y no un empate.

La velada se llevó a cabo en el AT&T Center de San Antonio, Texas, donde a primera hora el urugayo Amílcar Vidal venció a Immanuwel Aleem y posteriormente, en el combate coestelar, el cubano-estadounidense Rolando Romero derrotó por nocaut en el séptimo al sueco Anthony Yigit y retuvo su título mundial interino en los ligeros de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Round 8: Brutal volado de derecha de Castaño y Charlo que ya empieza a sentir el poder del argentino.



📺 ESPN (🇦🇷🇺🇾🇨🇱🇧🇴🇻🇪🇵🇾🇨🇴🇵🇪🇪🇨)

📺ESPN3 (🇲🇽 y Centroamérica)#ESPNKnockOut #CastañoCharlo pic.twitter.com/EnVzdIsynr — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) July 18, 2021

.Brian Castaño vs Jermell Charlo: revive la pelea

Brian Castaño vs Jermell Charlo: La pelea va a 12 rounds.

Primer asalto: El argentino tomó la iniciativa y trató de arrinconar al estadounidense. Se le vio mejor a Brian Castaño.

Segundo asalto: En el primer minuto, Brian Castaño arrinconó contra las cuerdas a Jermell Charlo, pero el estadounidense contragolpeó de un zurdazo e hizo tambalear al argentino.

Tercer asalto: Nuevamente, Castaño trata de tomar la iniciativa, pero se mostraba más cauto. Aunque todo cambió en los últimos segundos del tercer asalto, Brian Castaño lo pone contra la cuerda a Jermell Charlo. El argentino saca una combinación de golpes que hacen daño a su rival. La campana salvó al estadounidense.

Cuarto asalto: Brian Castaño presiona a Jermell Charlo y lo lleva otra vez contra la cuerda.

Quinto asalto: El pugilista argentino cierra a su favor este quinto asalto. En los últimos segundos vuelve a conectar con su derecha a Charlo, que está contra las cuerdas.





Round 5: Castaño bajó un poco las revoluciones pero terminó el asalto poniendo contra las cuerdas a Charlo.



📺 ESPN (🇦🇷🇺🇾🇨🇱🇧🇴🇻🇪🇵🇾🇨🇴🇵🇪🇪🇨)

📺ESPN3 (🇲🇽 y Centroamérica)#ESPNKnockOut #CastañoCharlo pic.twitter.com/U4ZKSDoGIn — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) July 18, 2021

Sexto asalto: Ambos boxeadores han conectado. En la primera parte, Jermell Charlo estuvo mejor con sus jabs, pero en los últimos segundos Brian Castaño conectó con sud derecha.

Séptimo asalto: Castaño domina este asalto. Conecta varios golpes con su derecha tras ponerlo contra las cuerdas Jermell Charlo.

Octavo asalto: La derecha de Brian Castaño es magia pura. Como ha ocurrido en los últimos asaltos, el argentino presiona en los últimos segundos a su rival.

Noveno asalto: Castaño presiona contra las cuerdas a Charlo, pero se resbala y asusta a sus seguidores. Pero fue tan solo un susto porque el argentino llega a castigar a su rival.

Décimo asalto: En el descanso, la esquina de Brian Castaño le dijo que tenga cuidado porque Jermell Charlo no estaba muerto, que no se confíe. Tenían razón. El estadounidense ha conectado un golpe con la izquierda en el rostro del argentino, que ha sido castigado.

11° asalto: Charlo despertó y quiere llevarse la pelea, pero Brian Castaño reacciona también golpea.

12° asalto: Hemos llegado al último round. Jormell intenta golpear, pero Castaño va al contragolpe para buscar conectar en la zona hepática. Esto lo definen las tarjetas de los jueces.



Round 10: Brian Castaño sintió las bombas de Charlo en todo el asalto pero se sostuvo de pie a puro corazón.



📺 ESPN (🇦🇷🇺🇾🇨🇱🇧🇴🇻🇪🇵🇾🇨🇴🇵🇪🇪🇨)

📺ESPN3 (🇲🇽 y Centroamérica)#ESPNKnockOut #CastañoCharlo pic.twitter.com/FxAdffS9j1 — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) July 18, 2021

Rolando Romero vs Anthony Yigit (peso ligero): El sueco Yigit reemplaza a Austin Dulray. Pelea a 12 rounds.

Rolando Romero se quedó con el cinturón interino de peso ligero de la AMB tras vencer por nocaut en el séptimo asalto al sueco Anthony Yigit, a quien lo mandó a la lona. En el quinto round también lo envió al piso. Pese a ganar la pelea, el estadounidense fue abucheado por los asistentes debido a su estilo de pelea, que le significó resta de puntos.

"Yo me voy a casa con la victoria. Él llegó con cinco libras por encima del peso. Yo quería conectarlo con mi gancho de mano izquierda. No me importa la deducción de puntos, yo gané la pelea", comentó Romero al finalizar la pelea.



¡ES TODO!



Rolando Romero volvió a mandar a la lona a Anthony Yigit y el árbitro tuvo que finalizar el combate en el 7° round.



📺 ESPN (🇦🇷🇺🇾🇨🇱🇧🇴🇻🇪🇵🇾🇨🇴🇵🇪🇪🇨)

📺ESPN3 (🇲🇽 y Centroamérica)#ESPNKnockOut #CastañoCharlo pic.twitter.com/kAsToYe1FM — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) July 18, 2021

Amilcar Vidal vs. Immanuwel Aleem (peso medio): Tras 10 intensos rounds, el uruguayo Amilcar Vidal venció al estadounidense por decisión mayoritaria. Las tarjetas de los jueces 95-95, 97-93 y 97-93.

"Sabía que (Aleem) era un rival duro, fuerte, pero estaba tranquilo tratando de encontrar mi distancia para conectar mis manos. Los primeros rounds fueron parejos, pero después a la largar conecté mejor", dijo 'Pety', quien sumó su victoria número 13 en su carrera.



¡Amilcar Vidal está encendido! El uruguayo le metió un brutal gancho al higado a Aleem en el sexto asalto.



📺 ESPN (🇦🇷🇺🇾🇨🇱🇧🇴🇻🇪🇵🇾🇨🇴🇵🇪🇪🇨)

📺ESPN3 (🇲🇽 y Centroamérica)#CastañoCharlo #ESPNKnockOut pic.twitter.com/PWRteh4ECP — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) July 18, 2021

Brian Castaño vs Jermell Charlo | Fuente: AFP

LA PREVIA: Brian Castaño vs Jermel Charlo

El boxeador estadounidense Jermell Charlo pondrá en juego sus tres cinturones de peso superwelter ante el argentino Brian Castaño en un combate por el campeonato indiscutible de la categoría.

La pelea, que se celebrará en el AT&T Center de San Antonio (Texas, Estados Unidos), será la primera ocasión en que estarán en disputa los cuatro cinturones de las 154 libras (69,8 kilos), tres de ellos en posesión de Charlo (AMB, CMB y FIB) y uno de Castaño (OMB).

"Esto es enorme. Para mí es una pelea por el legado y estoy listo", aseguró Charlo. "Los cinturones y el dinero no están en mi mente. Lo que está en mi mente es el legado".

"Es la pelea de mi vida", coincidió Castaño. "Voy en busca de la gloria. Quiero ser el primero en la historia en ser campeón indiscutible en 154 libras en la era de los cuatro cinturones. Esta será la pelea más difícil de mi carrera".

El invicto peleador argentino, de 31 años, suma 17 triunfos con un empate y 12 nocauts.

El pasado febrero, 'El Boxi' derrotó al brasileño Patrick Teixeira por decisión unánime y se hizo con la corona de la OMB (Organización Mundial de Boxeo).





Brian Castaño vs Jermell Charlo | Fuente: @ShowtimeBoxing

"Mi mejor momento", Jermell Charlo

Charlo, también de 31 años, tiene un balance de 34 victorias (18 nocauts) y una derrota. La corona del CMB (Consejo Mundial de Boxeo) la logró en diciembre de 2019 ante su compatriota Tony Harrison, de quien tomó revancha por la única derrota de su carrera.

Sus otros cinturones se los arrebató el pasado septiembre al dominicano Jeison Rosario con un nocaut en el octavo asalto.

"Mi experiencia dentro y fuera del ring me ha llevado a esto", afirmó. "Ahora es el momento de ponerlo todo en juego".

Charlo, cuyo hermano gemelo Jermall es el campeón invicto de peso medio del CMB, dice que se encuentra en su mejor momento después de su reciente campo de entrenamiento.

"Castaño es un gran boxeador que ejerce mucha presión, pero conozco mis habilidades y mi poder", dijo Charlo. "Estoy en mi mejor momento. Van a ver a un Jermell Charlo más desarrollado. Les garantizo que van a ver a un púgil top libra por libra".

(Con información de AFP)