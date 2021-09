El expresidente Donald Trump asistió a la pelea entre Evander Holyfield y Vitor Belfort | Fuente: AFP / Getty Images | Fotógrafo: DOUGLAS P. DEFELICE

El excampeón del mundo del peso pesado, el estadounidense Evander Holyfield, fue derrotado por el excampeón de las artes marciales mixtas (UFC), Vitor Belfort, al perder por nocáut técnico en el primer asalto de una pelea de exhibición.

El combate se llevó a cabo en el Hard Rock Hotel & Casino, en donde Holyfield, de 58 años, no pudo demostrar el poder de sus puños y la fortaleza que lo caracterizaron en sus mejores momentos como peleador profesional.



El árbitro detuvo el combate al 1:49 minutos del primer asalto después que Holyfield se fue contra las cuerdas con la combinación de golpes que recibió por parte de Belfort.

El peleador de 44 años abrumó a Holyfield desde el campanazo inicial y nunca detuvo su ataque.



La pelea tuvo además la presencia y participación del expresidente estadounidense Donald Trump como comentarista.

El comentarista Trump



El excampeón de boxeo Evander Holyfield se resbaló durantela pelea con Vitor Belfort | Fuente: AFP | Fotógrafo: CHANDAN KHANNA

Donald Trump, que no dejó de alentar a Holyfield en sus comentarios, pareció sorprendido por la actuación del excampeón.

"No, no es el mismo", sentenció. "Desde el principio no era el mismo boxeador. Perdió mucho. No era Evander Holyfield".

El exmandatario fue recibido con entusiasmo por los aficionados del recinto de Florida, al que llegó tras visitar Nueva York en el vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Trump no es ajeno al mundo del boxeo, ya que ha acogido grandes combates en sus hoteles y casinos, lo que le ha valido un lugar en el Salón de la Fama de ese deporta en Nueva Jersey.

Sus comentarios para la cartelera preparada por Triller -la aplicación de vídeos musicales que está intentando entrar en el boxeo con su plataforma de streaming Triller Fight Club- incluyeron recuerdos de peleas y púgiles del pasado junto con observaciones aleatorias sobre este deporte.

"Es como las elecciones, también puede estar amañado", afirmó Trump sobre algunos resultados cuestionables de peleas que ha visto en el pasado.

En otro de los combates, los gigantes de las artes marciales mixtas Anderson Silva y Tito Ortiz -ambos de 46 años- llevaron sus talentos al ring de boxeo con Silva marcando un brutal nocaut en el primer asalto.

Ortiz pagó el precio de un comienzo agresivo cuando una contra de Silva lo envió a la lona para la cuenta.

"Esta pelea me pareció increíble, aunque fue muy corta", opinó Trump.

(Con información de AFP/EFE)

NUESTROS NEWSLETTER

Newsletter Fútbol como Cancha

No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de FÚTBOL COMO CANCHA, en el que encontrarás los partidos, los datos y las 'pepas' que debes tener en cuenta los fines de semana.

NUESTRO PODCAST

Maradona: La mano de Dios y el gol del siglo

Diego Armando Maradona dejó su impronta para siempre en dos jugadas que pasaron a la historia del fútbol hace 35 años frente a Inglaterra: el gol del siglo y la mano de Dios.