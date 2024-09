“Siento que volví a nacer”: boxeador argentino se preparaba para pelear por el título mundial y descubrió que tenía un derrame cerebral

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El pugilista argentino Juan Leal se encontraba entrenando para pelear por el título mundial superligero de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés), cuando descubrió que tenía un derrame cerebral.

En entrevista con el diario Clarín, el boxeador contó que el pasado 30 de julio estaba peleando con un sparring, como parte de su entrenamiento; cuando sintió un fuerte dolor en la cabeza.

“Íbamos a hacer doce rounds. En la mitad del undécimo, empezó a dolerme la cabeza cuando recibía los golpes y también me dolía cuando hacía el movimiento para efectuar un golpe. Me pareció muy extraño, porque nunca me había sucedido. Terminamos el sparring y volví a mi casa con ese dolor”, relató el argentino.

Preocupado por lo ocurrido, Juan Leal acudió a una clínica y se realizó una tomografía axial computada (TAC). Según recordó, “los resultados fueron normales”, pero igual sentía que algo pasaba.

Por ello, consultó con un amigo neurocirujano, quien le recomendó que se sometiera a una resonancia magnética.

El boxeador refirió que los dolores y el malestar remitieron, por los que decidió volver a los entrenamientos, pensando en la pelea que tenía programada para el 7 de septiembre, en Indonesia.



“Siento que volví a nacer”

Juan Leal contó que días después sufrió una lesión en la mano que le impidió seguir entrenando, por lo que se realizó la resonancia recomendada y, al día siguiente, recibió los resultados: hematoma subdural.

“Me hice la resonancia y en el resultado salió lo que salió. Entonces, pensé que no había sido casualidad. Ese golpe en la mano fue una salvación, porque un golpe más en la cabeza podría haber agravado la situación. Fui muy afortunado”, manifestó.

“Siento que volví a nacer. Y, lejos de estar enojado o resentido, agradezco que tengo salud y valoro aun más la vida después de lo que me pasó, que no fue poca cosa. Agradezco todos los días despertarme y transitar la experiencia de vivir”, añadió.

Este diagnóstico llevó al campeón argentino a retirarse prematuramente del boxeo. “Hay que tomar conciencia y visibilizar que la salud es lo primero y que tenemos un solo cuerpo, un solo envase que no se compra ni se arregla”, sentenció.