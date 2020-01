El boxeador mexicano se siente seguro de derrotarlo en boxeo. | Fuente: Composición

Julio César Chávez Jr. retó al Conor McGregor a una pelea de boxeo a través de sus redes sociales.

Luego de ver la lucha de regreso del irlandés a UFC, el hijo del boxeador Julio César Chávez publicó una historia en su cuenta de Instagram afirmando que lo noquearía en menos de 8 rondas.

“Si yo peleo con Conor McGregor en box, estoy seguro que lo noqueo en menos de ocho rounds, si no lo hago, que no me paguen”, mencionó el mexicano.

Julio César Chávez Jr. cuenta con un récord de 51 victorias y 4 derrotas. Sin embargo, en su última lucha contra Daniel Jobs en diciembre terminó retirándose del ring por una fractura en la nariz, provocando la histeria de los asistentes.

McGregor obtuvo un regreso de ensueño a la jaula de UFC luego de derrotar en 40 segundos a David Cerrone. Su victoria le brindó unos cinco millones de dólares como premio.