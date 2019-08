Mike Tyson y la exorbitante cantidad de dinero que gasta al mes en comprar marihuana

Cultiva cannabis en California, donde es legal el consumo para fines recreativos | Fuente: Instagram @tysonranchofficial

No deja de sorprender. Mike Tyson está en modo "confesiones". La semana pasada reveló que utilizaba la orina de su esposa e hijos para pasar los controles antidopaje. Ahora confesó que gasta alrededor de 40 mil euros mesuales en comprar marihuana. Sí, así como lo lee.

El exboxeador tiene un rancho en California, donde cultiva cannabis para la venta, algo que es legal desde 2018 Su socio, en este proyecto, es el exjugador de la NFL Ebe Britton. Ambos fueron protagonistas del podcast Hotboxin. Tyson y su amigo confesaron las cantidades que consumen.

"¿Cuanto fumamos al mes? ¿Alrededor de 40 mil dólares?", preguntó Mike Tyson a su socio. La respuesta no se hizo esperar: "No sé, fumaremos 10 toneladas al mes". Exagerado o no, el expugilista también se sorprendió de su confesión.

“No me puedo creer que estoy haciendo esto”, añadió el ex campeón mundial de boxeo.

Mike Tyson says he spends $40,000 on weed a month 😳 pic.twitter.com/bEiJA6BW4H — 808s & Car Shakes (@808snCarShakess) 13 de agosto de 2019

Mike Tyson tiene proyectado construir un resort de marihuana llamado "Tyson Ranch", donde se capacitará a las personas que deseen aprender sobre el cultivo del cannabis. "Quiero tener la compañía más grande del mundo", dijo al portal local TMZ con respecto al emprendimiento.