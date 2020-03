El mensaje de Julio César Chávez Jr. por el coronavirus | Fuente: Julio César Chávez Jr.

En medio de la crisis mundial por el coronavirus, el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. reapareció con una serie de desatinados comentarios con respecto a la pandemia que ha cobrado la vida de más de ocho mil personas.

A través de unos videos, expresó su opinión sobre un caso positivo al COVID-19 en Culiacán, causando no solo el rechazo de los cibernautas, sino también ha generado una lluvia de críticas.

En uno de los videos se refiere a que el resultado "era puro show", en las redes sociales, no pasó desapercibido, y aunque terminó eliminando la grabación, los usuarios ya lo compartían por la web rápidamente, burlándose del 'Hijo de la Leyenda'.

“Lo bueno del coronavirus, es, o sea, los que pueden llevar el coronavirus más, la enfermedad que les afecta menos, son los que vivimos al día. O sea, al día, porque, no sé. A veces, dejamos al otro día, el hacer lo que tenemos que hacer, sudar, bañarnos”, dice el boxeador pensativo, mirando a la cámara de su celular.



Me pueden explicar esto, por favor? pic.twitter.com/yjoKdKMo2j — Carlitos Chavira (@CarlosChaviraTV) March 17, 2020

En otro video, se muestra de pie cantando muy alegre "el virus del coronavirus me va a matar, me voy para la luna y no vuelvo más, el amor del coronavirus me va a matar" agregando un efecto relámpago. Adaptó la canción "El Barranquillero" que se ha convertido en su favorita para acompañar sus historias de instagram.

De otro lado, Chávez Jr. volvió a referirse a su anhelado regreso al cuadrilátero, y espera se concrete para mediados de este año, sin embargo, la pandemia del coronavirus debe cesar para el regreso de los deportes en todo el mundo.