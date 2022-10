Antonio Inoki y Muhammad Ali se enfrentaron en un importante combate el 26 de junio de 1976. | Fuente: Heritage Auctions

Antonio Inoki, legendario ícono de la lucha libre en Japón y el resto del mundo, falleció el sábado a los 79 años de edad. La pérdida del pionero de las artes marciales mixtas se debió a un paro cardíaco y ha enlutado a toda su nación. La importancia de este luchador en el ámbito deportivo no solo reside en que fue uno de los primeros grandes de su disciplina, sino que además fue protagonista de un hecho histórico: el combate que tuvo contra Muhammad Ali.

Apodado como “el combate del siglo” por la prensa y los críticos de todo el mundo, la pelea llevó a enfrentar a Inoki contra Ali en Tokio en un evento de exhibición que entusiasmó a todos los seguidores de este deporte. El encuentro llamó la atención debido a que era poco inusual ver como un practicante de lucha libre enfrentaba al campeón mundial de boxeo, dos disciplinas con suficientes diferencias como para no ser mezcladas.

Inoki vs. Ali, el “combate del siglo”

El 26 de junio de 1976, Antonio Inoki y Muhammad Ali midieron sus fuerzas en un combate que no tardó en llevarse la atención de la prensa global. El encuentro tuvo lugar en Tokio y la historia señala que fue el boxeador quién lanzó el desafío no específicamente a Inoki sino a toda Asia. “¿No hay ningún peleador oriental que vaya a desafiarme? Daré un millón de dólares a quien me gane”, es lo que habría dicho Ali para llamar la atención de los medios nipones.

Antonio Inoki, quien en ese entonces pertenecía a la New Japan Pro Wrestling, sería quien aceptaría el reto y logró reunir los suficientes patrocinadores para que la pelea se lleve a cabo. Las reglas de este combate fueron especiales y esto sería el motivo por el que años más tarde sería catalogada como un “montaje” o “coreografía”, un tema que sigue siendo debatido entre los entusiastas de estas disciplinas hasta la fecha.

Inoki y Ali se enfrentaron en el Nippon Budokan -legendario estadio ubicado en Tokio, Japón- a lo largo de 15 asaltos que terminaron en empate técnico. Los conteos modernos aplicados a este combate determinan que Ali lanzó 7 puñetazos y 49 patadas descendentes, aunque tan sólo 6 del total de estos ataques tuvieron efecto considerable. Por otra parte, Inoki tiró 4 golpes junto con 107 patadas ascendentes, contando en total unos 78 impactos.

El legado del polémico Inoki vs. Ali

La recepción del público presente en el estadio durante el "Inoki vs. Ali" y la prensa que reportó el combate luego de llevarse a cabo fue sumamente negativa ya que, debido a las reglas especiales que se acordaron previo al combate, sintieron que ambos contrincantes no habían dado todo de sí por las restricciones que se impusieron y se habían limitado a realizar lo acordado.

Si bien esta lucha no tuvo el impacto deseado y hasta es considerada como un mal episodio en las carreras profesionales de ambos participantes, Inoki y Ali se hicieron amigos desde ese entonces. Este importante choque entre Oriente y Occidente sentaría las bases para las artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en inglés) y le otorgaría a Inoki el título de “pionero” o “precursor” de esta disciplina.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.