Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov tuvieron su primera lucha en octubre del 2018. | Fuente: AFP

Una de las cosas más esperadas por los seguidores de UFC es una segunda contienda entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov. Después de que su primera pelea en 2018 tuviera un final polémico, ambos peleadores se han dicho de todo pero aún no hay pistas de que se podría dar una revancha.

De todos modos, Dana White, presidente de la UFC, fue consultado acerca del futuro de Conor McGregor y aseguró que está principalmente mentalizado en volver a enfrentarse a Khabib Nurmagomedov. No obstante, descartó que esta se pueda dar en el corto plazo por la reciente lucha del irlandés.

"No sé si Conor McGregor tendrá una tercera pelea con Nate Díaz, él está enfocado en tener otra con Khabib Nurmagomedov. Sin embargo, no tengo respuestas sobre él en este momento. Luchó hace poco y no creo que vaya a ver el enfrentamiento contra Tony Ferguson para ver qué ocurre", dijo White a BT Sport.

Por su parte, la próxima contienda de Khabib Nurmagomedov frente a Ferguson se realizará el próximo sábado 18 de abril en el Barclays Center de Brooklyn. Será la primera del actual campeón de peso ligero de UFC tras su victoria contra Dustin Poirier en septiembre del año pasado.