El regreso de Conor McGregor a los octágonos no fue el ideal. El irlandés perdió por primera vez en su carrera por la vía del nocaut. Una derrota que duele y que es dificil de digerir, tal como lo confesó el propio 'The Notorius' al finalizar el combate ante Dustin Poirier.



En su enésimo "come-back", la superestrella irlandesa de Artes Marciales Mixtas (MMA) fue noqueado por el estadounidense Dustin Poirier en el segundo asalto de su combate de la UFC.

Un año después de su última aparición y una cómoda victoria contra Donald Cerrone en Las Vegas, Conor McGregor, en peso ligero, regresó a UFC en Abu Dhabi.

Esta vez, Poirier le sorprendió con una patada a las piernas, encadenada a una ráfaga de golpes con las manos que le hizo caer, antes de que el árbitro pusiera fin al combate, tras de 2 minutos y 32 segundos del segundo asalto.

McGregor fair-play

"Es duro estar inactivo tanto tiempo", dijo el irlandés de 32 años, en éste que era solo su tercer combate en más de cuatro años en el octógono.

Derribado al suelo de entrada, donde no se siente cómodo, y después desestabilizado por las patadas bajas de Poirier, "The Notorious" pareció encontrar el hilo del combate en el primer asalto antes de hundirse en el segundo.

"Su low kick a las pantorrillas fue muy bueno. Dustin es un verdadero luchador", reconoció McGregor, cojeando pero deportivo.

Pese a la derrota, Conor McGregor aseguró que no se retirará. "Es difícil de aceptar (la derrota), pero voy a volver porque es lo que he hecho siempre. No puedo estar inactivo. Para se honesto, trabajé mucho para esta pelea. Es difícil digerir esto. Traté de representar bien a mi equipo, pero sin duda lo vamos hacerlo de nuevo", dijo el irlandés a ESPN.

