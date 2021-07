Dustin Poirier ganó a Conor McGregor y se quedó con la trilogía de UFC | Fuente: AFP / Getty Images | Fotógrafo: STACY REVERE

Dustin Poirier se quedó con la trilogía al vencer por la vía del nocaut técnico a Conor McGregor, quien no pudo continuar con el combate estelar de UFC 264 debido a una fractura en la pierna izquierda.

Era el último segundo del primer asalto, Conor McGregor intenta levantarse para volver a su esquina, pero no puede. Ha sufrido una fractura. El médico ingresó al octágono y certifica que el irlandés no puede continuar con el combate.

McGregor intentó castigar a Poirier con un par de patadas giratorias en los primeros minutos del primer episodio, pero no logró conectarlas. La respuesta del estadounidense no tardó, que llega a golpear en el rostro al irlandés. 'The Notorious' no se queda atrás y busca realizarse una guillotina a 'The Diamond', que logra safarse. Hay intercambios de golpes con los codos, pero Dustin logra imponerse con grand and pound y cuando está comenzando a sonar la campana, ocurre lo peor.

"Él se quebró su tobillo en el inicio de la pelea, cuando yo lo pateo y él bloquea la patada. Yo lo sentí. Él me pegó fuerte, yo escuché el crack cuando intentó girar para pegarme se quebró", comentó Dustin Poirier al finalizar el combate.

Conor McGregor tuvo que abandonar en camilla el T-Mobile Arena de Las Vegas tras fracturarse el tobillo. | Fuente: AFP /Getty Images | Fotógrafo: STACY REVERE

Resultados de la cartelera principal de UFC 264



Conor McGregor vs Dustin Poirier

Primer asalto: El estadounidense ha conectado un par de golpes en el rostro a McGregor, quien lo agarra del cuello e intenta hacerle una guillotina en el suelo. Hay intercambio de codos en el piso. Brota sangre de los oídos de Conor, que trata de golpear con los pies. Cuando faltan menos de un minutos para el final del primer episodio, Poirier logra dominar a su rival y lo castiga con grand and pound.

Era el último segundo del primer asalto. Conor McGregor intenta levantarse, pero no puede... su tobillo está lastimado. Parece fractura. El médico lo revisa. La pelea terminó. El irlandés no puede seguir por lesión.

Victoria para Dustin Poirier, quien se queda con la trilogía.

UFC dio a conocer que los jueces le habían dado 10-8 a Dustin Poirier en el primer asalto.

Conor McGregor se fracturó el tobillo izquierdo durante la pelea ante Dustin Poirier | Fuente: ESPN

Gilbert Burns vs. Stephen Thompson (peso welter): Pese a que recibió un par de golpes, en el rostro y la cabeza, Durinho logró castigar a su rival en los últimos segundos del tercer asalto. La victoria fue para el brasileño Gilbert Burns por la vía de la decisión unánime. Las tarjetas de los jueces fueron 29-28, 29-28 y 29-28.

Tai Tuivasa vs Greg Hardy (Peso completo): El australiano Tai Tuivasa se llevó la victoria por la vía del nocaut. Tan solo necesitó un asalto, para ser más exactos un minuto y medio, para mandar a dormir al estadonidense Greg Hardy.

Tuivasa necesitó tan solo un minuto y medio para noquear a Greg Hardy | Fuente: @UFCEspanol

Irenea Aldana vs Yana Kunitskaya (peso gallo): Tremenda victoria de la mexicana Irena Aldana por la vía del nocaut. La azteca mandó a dormir a su rival a punta de golpes en el primer asalto.

Sean O'Malley vs Kris Moutinho (Peso gallo): La victoria fue para Sean O'Malley por la vía del nocaut. Lo mandó a dormir a punta de goles en el tercer asalto.





Preliminares iniciales - UFC 264

Jennifer Maia vs Jessica Eye (peso mosca). Victoria para la brasileña Jennifer Maia por decisión unánime. Las tarjetas de los jueces son 29-28, 29-28 y 30-27.

Omari Akhmedov vs Brad Tavares (Peso mediano): Victoria para estadounidense Brad Tavares por la vía de la decisión dividida. Las tarjetas de los jueces fue de 28-29, 28-29 y 29-28.

Zhalgas Zhumagulov vs Jerome Rivera (peso mosca): Victoria del nacido el Kazajistán. Zhalgas Zhumagulov ganó por sumisión a Jerome Rivera. Le hizo una guillotina en el primer asalto al estadounidense Jereme Rivera.



Dustin Poirier y Conor McGregor durante la ceremonia de pesaje de UFC 264 en el T-Mobile Arena | Fuente: AFP / Getty Images | Fotógrafo: STACY REVERE

Poirier vs McGregor: ¿quién es favorito en la casa de apuestas?

Casa de apuestas Poirier McGregor Doradobet 1.76 2.07 Apuesta total 1.76 2.06 Betsafe 1.82 2.10 Te Apuesto 1.69 1.97 Betsson 1.82 2.10 Solbet 1.76 2.06 Inkabet 1.80 2.00

Hace seis meses, Dustin Poirier venció a Conor McGregor por la vía del nocaut en el segundo asalto. Ese resultado no le gustó para nada a The Notorious, que al toque pidió revancha porque espera desquitarse de The Diamond. El irlandés nunca ha sufrido derrotas consecutivas en su carrera y no espera que suceda este 2021.

Una pelea equilibrada e intrigante es lo que nos espera entre un McGregor hambriento de recuperar el sendero del triunfo y un Poirier que quiere ratificar su categoría para ocupar el lugar de una estrella, luego de haberse sumado a los mejores libra por libra del ranking de la UFC, mientras el campeón Charles Oliveira espera por alguno de ellos.

Por si fuera poco, la velada se presenta muy prometedora con los combates entre Gilbert Burns y Stephen Thompson entre altos clasificados del peso Welter, Tai Tuivasa frente a Greg Hardy en los Pesados, Irene Aldana contra Yana Kunitskaya en Gallo y Sean O’Malley ante Kris Moutinho en los Gallos.

Será una cartelera histórica, que tendrá los comentarios en ESPN de Andrés Bermúdez y Gastón ‘Tonga’ Reyno

McGregor vs Poirier frente a frente en el careo preliminar | Fuente: @UFCEspanol

Cartelera estelar UFC 264

Poirier vs McGregor 3 (Pelea peso ligero)

Burns vs Thompson (pelea peso welter)

Tuivasa vs Hardy (pelea peso completo)

Aldana vs Kunitskaya (pelea femenina peso gallo)

O'Malley vs Moutinho (pelea peso gallo)

Preliminares UFC 264

Condit vs Griffin (pelea peso welter)

Price vs Pereira (pelea peso welter)

Hall vs Topuria (pelea peso pluma)

Giles vs Du Plessis (pelea peso medio)

Primeras preliminares 264

Maia vs Eye (pelea femenina peso mosca)

Akhmedov vs TAvares (pelea peso medio)

Zhumagulov vs Rivera (pelea peso mosca)

Hu vs Amedoyski (pelea peso medio)

Conor McGregor vs Dustin Poirier 3: horario en el mundo

Perú: 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

México: 9:00 p.m.

Bolivia: 10:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Uruguay: 11:00 p.m

Brasil: 11:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 10:00 p.m.

Estados Unidos (Las Vegas) 7:00 p.m.

McGregor vs Poirier: así fue el pesaje de los luchadores

Así fue el pesaje oficial de Conor McGregor | Fuente: UFCEspanol

Así fue el pesaje de Dustin Poirier | Fuente: UFC Espanol

