Marlon "Chito" Vera ganó por nocaut técnico a Sean O'Malley | Fuente: UFC

DATO Marlon "Chito" Vera no solo escaló varios puestos en la clasificación de los pesos gallos. El ecuatoriano recibió un premio de 80 mil dólares.



Previo a la pelea con Marlon 'Chito' Vera por los pesos gallos de UFC 252, el estadounidense Sean O’Malley se apareció en el pesaje y careo con el cabello pintado de los colores de la Bandera de Ecuador. Esto fue tomado como una provocación por el luchador ecuatoriano, que en ese momento no dijo nada. La respuesta no solo llegó en el octágono del Apex de Las Vegas, sino también en las redes sociales.

En el octágono, 'Chito' noqueó en el primer asalto a Sean O’Malley. No solo le ganó la pelea, sino también le quitó el invicto al estadounidense que es considerado como el futuro campeón de artes marciales mixtas.



"Ya vimos quien salió con la burla más grande. Esas cosas no me molestan. Es difícil meterte en mi cabeza. Crecí en una familia en la que nos decíamos de todo, con mis amigos somos igual. A mi me gusta pelear y cuando se cierra la jaula, salgo con todo“, afirmó el ecuatoriano en la conferencia de prensa.





Le pregunta a @ChitoveraUFC su opinión sobre el estilo de cabello de O'Malley con los colores de la bandera ecuatoriana, esta es su respuesta #UFC252 pic.twitter.com/HC2jbkBzNn — ufcespanol (@UFCEspanol) August 16, 2020

Pero las cosas no quedaron ahí. En su cuenta de Twitter escribió: "Gracias. Más acción, menos webeo. La bandera se respeta, especialmente la mía"

Gracias 🙏🏽 mas acción menos webeo, la bandera se respeta especialmente la mía 🇪🇨 — Chito Vera (@chitoveraUFC) August 16, 2020

Esta victoria es muy significativa para "Chito" Vera porque se perfila para regresar al Top 15. Ahora voy por cualquier peleador del top ten. Soy un peleador que viene desde abajo y voy por grandes cosas“, dijo el luchador al final de la pelea.

"Tengo gente increíble en mi esquina. El cielo es el límite, tengo tres hijos que alimentar, tengo una casa que pagar. Me despierto cada mañana con una misión y por eso estoy aquí”, indicó Vera.