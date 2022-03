Todos los detalles sobre el regreso de Conor McGregor a la UFC en 2022 | Fuente: Instagram Conor McGregor

Después de ocho largos meses, alejando de los octágonos por una dura lesión, el luchador irlandés Conor McGregor alista su regreso a las artes marciales mixtas. 'The Notorious' no fue con rodeos y anunció que volverá muy pronto a la UFC para alegría de todos sus fanáticos.

McGregor, quien sufrió una fractura de la tibia izquierda durante su pelea contra el estadounidense Dustin Poirier, ya se encuentra recuperado de su lesión. En noviembre, en su cuenta de Twitter, el luchador anunció que en abril estaría listo para volver. Mucho tomaron con pinzas esa revelación por lo dura que había sido su lesión.

"Estaré en pleno combate de artes marciales mixtas en abril. ¡Fácilmente! Para entonces un regreso será inminente. Pero debo ser paciente. ¡Voy a vencer esto!", tuiteó en ese momento.

McGregor vuelve a entrenar

Su deseo de volver fueron ratificadas, esta semana, en la entrevista que concedió a ‘Mirror Fighting’. Aunque es consciente que aún no puede volver a la alta competencia: "En abril debería volver a entrenar. Me gustaría un título, un cinturón. Veremos a su vez qué sucede con el peso. Me encuentro bien y fuerte y voy a ir día a día”, indicó.

Conor McGregor quiere que su regreso sea por todo lo alto por eso exige que sea por un cinturón. "Van a tener que respetar mi decisión. Podré abofetear a todos a finales de abril y mi primer combate podría ser una pelea de campeonato", añadió.



Conor McGregor está vigente

En su cuenta de Instagram, el irlandés ha venido presumiendo su físico. El luchador pasó de 70 a 85 kilos, pero ese aumento ha sido músculo y no grasa.

"Solo tengo 33 años, estoy ileso, nunca me han roto la cara, nunca me han arañado la cara, así que volveré", indicó McGregor en la entrevista.

The Notorious aún tiene dos combates más pactados con UFC y a él le gustaría enfrentar a Charles Oliveira o Kamaru Usman. Con el primero sería para julio y sería por un título.