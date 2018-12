Megan Anderson venció a Cat Zingano en una de las peleas preliminares de la UFC 232. La australiana se llevó la victoria en la categoría peso pluma por nocaut técnico. Esto generó polémica entre los asistentes al evento en The Forum. ¿El motivo? Aquí te lo contamos.

La pelea entre Anderson y Zingano terminó al minuto del primer asalto. Megan le propinó una patada a Cat, quien trató de esquivar, pero no lo logró. Uno de los dedos del pie de su rival rozó su ojo izquierdo y le ocasionó un corte en el párpado. El juez dio por terminada la pelea y le dio nocaut técnico a las australiana.

Esto no gustó nada al público, que pedía que los médicos revisen a Cat Zingano. El reglamento señala que no puede meter los dedos de la mano en los ojos. No habla de los pies, por eso el juez dio por terminada la pelea.