Jon Jones se quedó con el título semicompleto al vencer a Alexander Gustafsson | Fuente: AFP/ Getty Images | Fotógrafo: Sean M. Haffey

Después de un año, Jon 'Bones' Jones regresó por la puerta grande. El norteamericano venció al sueco Alexander Gustafsson, por nocaut en el tercer round, y se coronó campeón del peso semicompleto de la UFC.

En su celebración, el nuevo monarca no pudo olvidarse de su rival Daniel Cormier, que renunció al título semicompleto antes de ser despojado por UFC.

"No voy a ser despojado del cinturón que he defendido con todo por tres años y medio. Ser despojado de un título sugiere que hiciste algo malo y yo no lo hecho", dijo Cormier a ESPN. Daniel, justamente, perdió el cinturón en julio de 2017 ante Jon Jones, pero se lo devolvieron tras el doping positivo de 'Bones'.

Las declaraciones de Cormier, -que se quedó con el título de peso completo-, no fueron del agrado de Jon Jones. "Papá está en casa, DC", dijo 'Bones' al finalizar la pelea en The Forum de Los Ángeles.

"Sé que hay un tipo llamándose campeón campeón. Demuéstrales a tus aficionados que eres el campeón campeón. Ven a recuperar tu cinturón. Aquí estoy. Estaré esperando", retó.

Daniel Cormier ha reiterado que no quiere volver a pelear con Jon Jones.





