Petr Yan debutó en la UFC durante junio del 2018. | Fuente: UFC

La cartelera principal del UFC 245 no pudo haber arrancado mejor. En la que fue una pelea donde Petr Yan dominó las acciones durante la mayor parte del tiempo, el luchador ruso fue protagonista de un gran knock-out tras golpear a Urijah Faber con su pie izquierdo al rostro para ser declarado como ganador a poco de haberse iniciado el tercer round.



Si bien Petr Yan mostró una evidente superioridad sobre Urijah Faber durante los dos primeros asaltos, no lograba someter ni noquear al peleador de 40 años. Sin embargo, el norteamericano no duró mucho más en el tercero ante el apabullador rendimiento de 'No Mercy'.

A menos de un minuto de la campana inicial del tercer round, Petr Yan sacó provecho de que Urijah Faber se encontrara agachado para levantar su pierna izquierda y golpearlo directamente en la frente. El contacto se escuchó en todo el T-Mobile Arena y los gritos de emoción de parte de los aficionados también hicieron vibrar todo el escenario.

Urijah Faber terminó la pelea emanando sangre de su nariz y Petr Yan celebrando por todo lo alto su victoria. Con este resultado, el ruso mantiene su invicto en UFC de seis peleasy cada vez va haciendo más méritos para tener una chance por el título de peso gallo.