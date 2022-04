Volkanovski retuvo el título de peso pluma | Fuente: UFC

El luchador australiano Alexander Volkanovski retuvo con éxito el cinturón del peso pluma en el evento UFC273 disputado este domingo en Jacksonville (EEUU) ante el surcoreano Chan Sung Jung.



Volkanovski lució superior de principio a fin. Mucho más rápido y afilado que Chan Sung Jung. El australiano castigó con contundencia al 'Zombie'. Una vez más demostró que el apodo no es regalado. La versión menos exigente del campeón estuvo varios escalones por encima del aspirante.



En base a combinaciones básicas mandó a la lona en varias ocasiones a Sung Jung son dificultad. El coreano demostró, una vez, tener una resistencia fuera de la normal reponiéndose de tal castigo. Es famosos por ello y esa era su única baza. Volkanovski dominaba con contundencia. Chan Sung Jung basaba su estrategia en aguantar la marejada y ganar el combate por la vía rápida con una acción aislada.



El australiano se chocaba con una roca. El 'Zombie' no dejaba de dar un paso al frente buscando su oportunidad. Sin dejar de asumir golpes no quiso darse por vencido. Chan Sung Jung insistió pero la diferencia era grosera. No había pelea. Solo el corazón del aspirante alargó el pleito hasta el cuarto asalto

Resultados de la cartelera principal UFC 273







Alexander Volkanovski vs Chan Sung Jung (Título por peso pluma):

Aljamain Sterling vs Petr Yan (Pelea por el título de peso gallo de UFC): Pese a que dominó el primer, tercer y cuarto asalto, el ruso Petr Yan no ganó la pelea ante la sorpresa de todos. El jamaiquino se llevó el cinturón del peso gallo de UFC por decisión unánime. Las tarjetas de los jueces 48-47, 47-48, 48-47.

"Muchos dudaban de mi performance. Petr Yan es un luchador muy difícil, peligroso. Me lastimó en el cuart y quinto asalto. El primero lo gané (Polémica sobre el primer asalto), trabajé y presioné. Esto no es suficiente para mí. Quiero más", dijo Aljamain Sterling tras recibir el cinturón de campeón.

"Yo siento que gané la pelea. Me la sacaron. Gané tres rounds de los cinco. Yo gané. Yo quiero la revancha", dijo a su turno Petr Yan.

Gilbert Burns vs Khamzat Chimaev (Peso welter): No hay duda que fue la mejor pelea de la noche. Ambos demostraron dentro del octágono que son unos guerreros. La victoria fue para el sueco Khamzat Chimaev por decisión unánime, quien dominó el combate en el primer y tercer asalto. El segundo fue para Durinho. Aunque las tarjetas de los jueces le dieron un triple 28-29.

"Es muy duro, no sabía que tan duro. Gracias, Gilbert por esta pelea", dijo Chimaev al finalizar el duelo.



Mackenzie Dern vs Tecia Torres (peso paja): La brasileña se quedó con el triunfo por decisión divida. Los jueces puntuaron 29-28, 28-29, 29-28.

Vinc Pichel vs Mark O. Madsen (peso ligero): El luchador danés se llevó la victoria por decisión unánime ante la sorpresa de los asistentes, quienes consideran que Pichel dominó gran parte de los asaltos. Las tarjetas de los jueces 28-29, 27-30, 27-30.

UFC 273, Volkanovski vs. The Korean Zombie: horarios en el mundo - cartelera principal

Perú: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m

Colombia: 9:00 p.m

México: 9:00 p.m

Argentina: 11:00 p.m.

Chile: 11:00 p.m.

Bolivia: 10:00 p.m.

Uruguay: 11:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 10:00 p.m.

Las entradas para este nuevo episodio de la Ultimate Fighting Champioship se encuentran totalmente agotadas con semanas de anticipación.

Y es que la contienda entre el australiano Volkanovski y el surcoreano Jung Chan-Sung, más conocido como el 'Coreano Zombie', promete para este fin de semana.

Alexander Volkanovski tiene un récord de 23-1 y llega a esta pelea de defender con éxito su titulo frente a Brian Ortega. Es más, no pierde desde hace casi nueve años, por lo que aguarda que su tercera defensa sea más que exitosa.

Del otro lado del octágono se encuentra The Korean Zombie. Con un récord de 17-6, es uno de los favoritos de la fanáticada de la UFC y entre sus victorias tiene enfrentamientos frente a Dustin Poirier, Frankie Edgar, entre otros.

UFC 273: revisa la cartelera principal del evento

Alexander Volkanovski vs. The Korean Zombie, Jung Chan-Sung (título peso pluma)

Aljamain Sterling vs. Petr Yan (título peso gallo)

Gilbert Burns vs. Khamzat Chimaev

Mackenzie Dern vs. Tecia Torres

Vinc Pichel vs. Mark Madsen

Cartelera prelimimar del UFC 273

Ian Garry vs. Darian Weeks

Anthony Hernandez vs. Josh Fremd

Aspen Ladd vs. Raquel Pennington

Mickey Gall vs. Mike Malott

UFC 273 y la cartelera pre-preliminar

Alexey Oleynik vs. Jared Vanderaa

Piera Rodriguez vs. Kay Hansen

Julio Arce vs. Daniel Santos

