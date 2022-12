Daniel Marcos debutará en UFC en Río de Janeiro

Tras ganar contrato con Ultimate Fighting Championship, el luchador peruano Daniel Marcos ahora se alista para hacer su debut en UFC 283 que se realizará el 21 de enero en Río de Janeiro, Brasil. El deportista nacional peleará ante el brasileño Saimon Oliveira en las preliminares inciales del evento a desarrollarse en el Jeunesse Arena.

"Me siento listo y preparado para mi triunfo en Río. Llegué con la mentalidad de cumplir mis sueños a base de mucho trabajo y estoy convencido que no me detendré hasta lograr dejar en alto el nombre del Perú", dijo Daniel Marcos tras confirmarse su pelea.

Marcos se enfrentará en el decimoquinto combate a Saimon Oliveira, quien fue contratado en el 2021.

Recordemos que Soncora, como es conocido en el mundo de las artes marciales mixtas, ganó la oportunidad de conseguir un contrato con la UFC, gracias a su victoria sobre Brandon Lewis, la cual se produjo durante la emisión del octavo episodio de la sexta temporada del programa Dana White’s Contender Series y de esa manera, Marcos se convierte en el segundo representante de Perú activo en UFC.

Pero ¿quién es Daniel 'Socora' Marcos?

Es un deportista peruano, que a su corta edad y en cuatro años ha cosechado 12 victorias y es uno de los peleadores de peso gallo (61 kg) más destacados del país.

Marcos, se considera un guerrero inca, siempre luchador y aguerrido. Él está convencido en hacer realidad sus sueños, aunque esto lo lleve a trabajar arduamente en su entrenamiento fuera del país, alejado de su familia, pero Daniel hace todo este sacrificio por lograr su principal objetivo en la vida, ser el campeón mundial.

Soncora, se impuso por decisión unánime al estadounidense en un combate por la categoría peso gallo. Para sellar la victoria y obtener el contrato y representar nuestro país, en la compañía de artes marciales mixtas requirió de tres asaltos en los que logró impresionar al Dana White, el presidente de UFC.

Hoy en día, Daniel, reconoce que el contrato firmado este año con la UFC, es de suma responsabilidad, pero también es su primer escalón para que reconozcan a Perú en la CMMA.

Es así como esta próxima pelea en Río de Janeiro, Soncora promete dejar el país en alto. “Perú tiene que salir adelante. En mi mente siempre está levantar la bandera y que Perú se haga conocido a nivel mundial en la MMA”, indica.

Cartelera principal UFC 283

Glover Texeira vs Jamahal Hill

Deiveseon Figueiredo vs Brandon Moreno

Gilbert Burns vs Neil Magny

Lauren Murphy vs Jessica Andrade

Mauricio Rua vs Ihor Potieria

Preliminares de UFC 283

Gabriel Bonfim vs Mounir Lazzez

Thiago Moises vs Guram Kutateladze

Brad Tavares vs Gregoru Rodrigues

Paul Craig vs Johnny Walker

Cartelera preliminares iniciales UFC 283

Saimon Oliveira vs Daniel Marcos

Josiane Nunes vs Zarah Fairn

Warlley Alves vs Nicolas Dalby

Luan Lacerda vs Cody Stamann

Ismael Bonfim vs Terrance McKinney

Shamil Abdurakhimov vs Jailton Almeida