La mexicana Alexa Grasso venció por sumisión a Valentina Shevchenko durante el UFC 285 | Fuente: AFP | Fotógrafo: PATRICK T. FALLON

Batacazo mundial. La mexicana Alexa Grasso le arrebató el cinturón de peso mosca a Valentina Shevchenko en la pelea coestelar de FC 285, que se desarrolló en el T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos).

El cinturón se vuelve a marchar para México. Una valiente y combativa Alexa Grasso acaba con el reinado de la kirguisa Valentina Shevchenko con una sumisión histórica. La menos favorita demostró que no hay nadie invencible.



Shevchenko comenzó trabajando al contragolpe, esperando a la mexicana y conectando pocas manos. Grasso lució un boxeo muy ordenado y sólido, conectó las combinaciones más claras en los primeros compases.



La campeona sintió la pegada de Grasso, la provocó un corte en el puente de la nariz con un volado de derecha. La primera aspirante mexicana de la historia de la UFC cerró el asalto con un buen derribo. No venía de turismo a Las Vegas.



Shevchenko salió a no asumir riesgos en el segundo, derribó Grasso y la amasó a ras de lona. Buscó y afianzó la posición de control colocando el crucifijo. Las tablas de la monarca del peso mosca salían a relucir, era sabedora de que el primer asalto había sido para la mexicana.



La kirguisa se sabía superior en el suelo y a eso se aferró, la pegada de Grasso era un problema. Shevchenko buscó telegrafiar los golpes para entrar a derribar y dominar nuevamente en el suelo.



La campeona cometió un error garrafal. Erró una patada en giro y vendió su espalda. La mexicana no dejó pasar la oportunidad para saltar sobre su espalda y hundir un mataleón en el cuello de la kirguisa.



La nueva reina del peso mosca aseguró que la maniobra estaba estudiada. Grasso demostró que es más que solo boxeo y consiguió su tercera pelea por sumisión. La corona de la UFC se marcha a Jalisco, México.

Valentina Shevchenko intentó sorprender con sus patadas giratorias, pero la mexicana Alexa Grasso la tenía bien estudiada | Fuente: AFP | Fotógrafo: PATRICK T. FALLON

Jon Jones vuelve por todo lo alto

El estadounidense Jon Jones sometió al francés Ciryl Gane para coronarse campeón del peso pesado del Ultimate Fighting Championship (UFC).



‘Bones’ regresó como se fue, ganando y dando un golpe sobre la mesa. A sus 35 años, disipó las incógnitas tras su ausencia y su adaptación a una nueva categoría de un plumazo.



Jon Jones volvía 3 años después, en Las Vegas y en una división sin monarca tras la marcha del camerunés Francis Ngannou de la UFC. Solventó el regresó más esperado de la manera más fugaz posible.



Regresaba en un peso superior y ante el campeón interino, Ciryl Gane. Tardó 2 minutos en barrer al francés. Tras un intercambio inicial, lo derribó con extrema facilidad, lo llevó contra la reja y rubricó su tremenda actuación con una guillotina.



Jones apuntó directamente al excampeón del peso pesado Stipe Miocic, presente a pie de jaula, para su primera defensa por el título. "Te quiero a ti, ven aquí", reclamó desde el corazón del octógono.



‘Bones’, para muchos considerado el mejor artista marcial mixto de la historia, aprovechó para dar un golpe sobre la mesa y reivindicarse. "Mucha gente pensaba que no volvería, pero gracias a todos lo que confiaron", afirmó. Hay Jon Jones para rato.



El estadounidense tiene los récords de UFC de más victorias en peleas por el título (15), más victo

Jon Jones regresó después de tres años a UFC | Fuente: AFP vía Getty Images | Fotógrafo: CHRIS GRAYTHEN

RAKHMONOV Y BO NICKAL BRILLAN, GAMROT CUMPLE.





El kazajo Shavkat Rakhmonov no decepcionó. Récord inmaculado de 17 victorias, 8 nocauts y 8 sumisiones. No rehuyo el intercambio de pólvora con el estadounidense con un Geoff Neal que demostró una gran defensa de derribo.



Se prestó al espectáculo desde el comienzo. Se expuso al poder de Neal de pie y acabó sacando rédito de su atrevimiento. Mostró capacidad de encaje sobreponiéndose a una durísima derecha del estadounidense.



Rakhmonov dio la sensación de que estaba asumiendo más riesgo del necesario. Las comparaciones con el ruso Khamzat Chimaev y su desempeño ante Gilber ‘Durinho’ Burns son inevitables.



Supo pasarlo mal, contestó y acabó sometiendo a un combativo Neal en el tercer asalto a solo un minuto del final. El kazajo reclamó a Colby Covington tras vencer al séptimo mejor peleador de la categoría, es un problema en la división wélter.



El polaco Mateusz Gamrot cumplió ante el el estadounidense Jalin Turner. Pese a tomar la pelea con 10 días de aviso, hizo los ajustes necesarios para llevarse el pleito por lo mínimo por decisión dividida.



Gamrot se aferró a su lucha para frenar la dinamita de Turner. Tras caer ante el iraní Beneil Dariush necesitaba asegurar la victoria para escalar la división por una oportunidad por el cinturón del peso ligero.



Bo Nickal cumple con las expectativas. El estadounidense debutó en la UFC, en una carteros principal y cumpliendo con creces. Venía de vencer hasta en dos ocasiones, las dos en el primer asalto, en el ‘Dana White’s Contender Series’.



Nickal, con sólo 3 peleas en MMA, confirmó su condición de estrella tras someter en el primer asalto a su compatriota Jamie Pickett. Viene de ser una estrella en la lucha universitaria y está llamado a hacer estragos en el peso medio





Resultados de la cartelera principal de UFC 285

Jon Jones venció a Ciryl Gane y se adueñó del título de peso pesado

Regreso espectacular. Jon Jones, que volvió al octágono después de tres años y un mes, necesitó tan solo un asalto para quedarse con el título de los pesos pesados. El estadounidense derribó Gane (2:56) y lo sometió con una guillotina.

Alexa Grasso venció a Valentina Shevchenko y se quedó con el título de peso mosca



Cuarto asalto: La mexicana da la sorpresa de la noche y se convierte en la primera campeona mexicana de UFC

Valentina intentó hacer una patada giratoria, pero no encontró espacio. La mexicana aprovechó para mandarla a la lona, le agarra la espalda para hacerle una llave, para ser más exactos, un mataleón. Victoria por sumisión.





Alexa Grasso sometió a Valentina Shevchenko | Fuente: ESPN

Tercer asalto: Valentina le conectó una patada y un jab en el rostro a la mexicana. La campeona derribó a Grasso en busca de la sumisión.

Segundo asalto: Valentina buscó a sumisión, llevó a la lona a la mexicana, que con mucho esfuerzo logró levantarse. La pelea no quedó ahí. La campeona volvió a llevarla al suelo para castigarla. Se terminó el segundo round.



Primer asalto: Los primeros minutos fueron de estudio. La campeona trató de conectar patadas y algunos jabs. La mexicana sorprendió al final del primer episodio a Valentina Shevchenko, quien recibió un golpe en la nariz y terminó sangrando por un corte.

Alexa agresiva y la campeona mejor llevándola al piso #UFC285 pic.twitter.com/cMpKSfuysA — UFC Español (@UFCEspanol) March 5, 2023

Shavkat Rakhmonov venció a Geoff Neal por sumisión (peso welter):

Rakhmonov y Neal nos regalaron mucha acción en Las Vegas. Hubo intercambio de golpes, se hicieron daño, pero en el último y definitivo asalto, cuando faltaba menos de un minuto para el final (4:17), el uzbeko sometió al estadounidense con un Rear Naked Choke o estrangulamiento desnuda.

Mateusz Gamrot derrotó a Jalin Turner por decisión dividida (peso ligero)

Pese a la diferencia de estatura, Mateusz Gamrot busco espacio para castigar a Jalin Turner, que también pegó. Las tarjetas de los jueces: 29-28, 28-29 y 30-27.

La lucha de Mateusz Gamrot es fuerte y quizá le dé la victoria #UFC285 pic.twitter.com/CDxnAMszWD — UFC Español (@UFCEspanol) March 5, 2023

Bo Nickal venció a Jamie Picket por sumisión (peso medio):

Bo Nickal necesitó tan solo un asalto para quedarse con la victoria en su debut en UFC. Con un triángulo de brazo sometió a Jamie Pickett cuando el cronómetro marcaba 2:54.

Es de verdad @NoBickal y somete en el 1er round #UFC285 pic.twitter.com/QJa9k8QczR — UFC Español (@UFCEspanol) March 5, 2023

Minuto a minuto del Grasso vs Shevchenko en UFC 285

UFC 285, Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko: hora da cartelera estelar

Perú: 10:00 p.m.

Ecuador: 10:00 p.m.

Colombia: 10:00 p.m.

México: 9:00 p.m. (Ciudad de México)

Argentina: 12:00 a.m.

Chile: 12:00 a.m.

Uruguay: 12:00 a.m.

Estados Unidos (Florida): 10:00 p.m.

La previa

Busca seguir la estela de sus compatriotas Brandon Moreno, campeón del peso mosca, y Yaír Rodríguez, campeón interino del peso pluma. Ella también es un referente en su país.

"Me llena de orgullo y me da mucha felicidad ver que hay ahora muchas mujeres que se dedican a esto", sostuvo en conversación con la agencia EFE.

Alexa Grasso lo tiene claro, "hacer historia nunca es fácil", al otro lado de la jaula espera Valentina Shevckeno.

La popular 'Bala' es una de las campeonas más dominantes de la historia. Persigue su séptima defensa exitosa del cinturón del peso mosca, aunque la mexicana no se amilana, le gustan los retos: "He trabajo todo, absolutamente todo lo que se necesita para llevarme la victoria", sostuvo antes del UFC 285.

Se sube a la jaula "orgullosa" y con la idea de "finalizar la pelea". Su determinación es absoluta: "Estoy muy decidida a poder llevarme este cinturón a México".

Cartelera principal del UFC 285 en Las Vegas

Jon Jones vs. Ciryl Gane (título peso pesado masculino)

Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko (título peso mosca femenino)

Geoff Neal vs. Shavkat Rakhmonov

Mateusz Gamrot vs. Jalin Turner

Bo Nickal vs. Jamie Pickett

El UFC 285: peleas de la cartelera preliminar

Cody Garbrandt vs. Trevin Jones

Derek Brunson vs. Dricus du Plessis

Viviaje Araújo vs. Amanda Ribas

Julian Marquez vs. Marc-André Barriault

Consulta la cartelera pre-preliminar en el UFC 285

Ian Garry vs. Song Kenan

Cameron Saaiman vs. Leomana Martinez

Jessica Penne vs. Tabatha Ricci

Da'Mon Blackshear vs. Farid Basharat

Esteban Ribovics vs. Loik Radzhabov

¿Dónde ver el UFC 285 via TV desde el T-Mobile Arena?

La cartelera preliminar y pre-preliminar será transmitida por las señales de ESPN, en tanto que la estelar va en Star+, UFC Pass y FOX Sports Premium (México).

