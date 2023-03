Leon Edwards retuvo el título de peso welter de UFC | Fuente: UFC ESPAÑOL

Continúa siendo el rey. El O2 Arena de Londres fue escenario de la victoria de Leon Edwards (Reino Unido), quien retuvo el título del peso welter de UFC 286 tras imponerse por decisión mayoritaria al nigeriano Kamaru Usman. El campeón fue ovacionado por su público.

Edwards retuvo el cinturón de campeón por decisión mayoritaria. Uno de los jueces vio empate y los otros dos consideró que venció a Usman. Las tarjetas de los jueces fueron 48-46, 48-46, 47-47.



Edwards (21-3) anuló la lucha de Usman (20-2), quebró la movilidad del excampeón y salió con el brazo en alto ante un 02 Arena entregado y hasta la bandera. ‘Rocky’ quiere ser un monarca sólido en el peso wélter. Tras su sorpresiva victoria por nocaut sobre Usman, que era el mejor libra por libra, en agosto. Se mostró dominante y dio un golpe sobre la mesa.



Edwards salió con el plan perfectamente estructurado. Pateo sólido para trabajar las castigadas rodillas del nigeriano y evitar la lucha. No le pudo salir mejor. Frustró a Usman, que se escudaba en su directo de izquierda para amagar el derribo y, pese a que presionaba e iba al frente, no podía cerrar la distancia. Impecable estrategia del británico que castigaba con dureza la línea de flotación del excampeón.



Usman tenía un problema con la explosividad de ‘Rocky’. Conectaba con más precisión, más volumen y lucía mucho más rápido. Frustraba a Kamaru, la tensión era palpable entre ambos. El nigeriano quería la corona que le habían arrebatado y Leon demostrar que su reinado no era flor de un día.



Edwards quiso hacer gala de su condición de campeón. Mejor plantado que en la primera pelea y con más confianza. Estaba poniendo en problemas al nigeriano que se agarró a la lucha como su gran baza. Llevó a Edwards a la lona y lo amasó en el suelo lo que pudo.



Usman salió al tercero a tratar de hacer lo que mejor sabe, luchar. Derribó al británico nuevamente y lo puso en apuros, pero no parecía poder mantener la pelea en el suelo. Edwards perdió un punto por agarrarse a la reja en uno de los envites del nigeriano, error mayúsculo que al final no le penalizó en las cartulinas.



Alentado por su público, Edwards siguió mermando la movilidad de Usman, pateando sus piernas y desplazándose. El nigeriano estaba notablemente afligido y carente de ideas, la reacción llegaba tarde. Marchaba al frente a base de pundonor y buscaba el derribo sin éxito. Leon Edwards retuvo el cinturón del peso wélter tras imponerse por decisión mayoritaria.



El estadounidense Colby Covington -2º en la división wélter- dio un paso al frente tras la pelea para postularse como nuevo aspirante: “Nos vemos en Miami”.

GAETHJE APAGA FIZIEV Y APUNTA AL TÍTULO



El choque entre el estadounidense Justin Gathje (25-4) y el azerbayano Rafael Fiziev (12-2) prometía ser una de las peleas de la noche y no defraudó. El tercer mejor peso ligero frente al sexto; la veteranía y popularidad de Gaethje frente al desparpajo y la juventud de Fiziev.



Gaethje ganó una batalla campal que acabó en una decisión muy cerrada. Con dos propuestas contrapuestas dentro de la jaula, el espectáculo estaba asegurado. Primeros instantes de tanteo y análisis. El estadounidense trabajó el pateo y soltó combinaciones cortas para mermar al azerbaiyano. Fiziev, con una técnica y un orden impoluto, lanzaba pocos golpes, pero sólidos y de mucho poder.



Gaethje salió más estratégico de lo habitual, no se mostró tan anárquico como ante Michael Chandler y acabó sacando rédito de ello. Los golpes de Fiziev -8 nocauts- pesan como los de pocos en la división y el intercambio era una ruleta rusa. El estadounidense, campeón universitario de lucha, incluso quiso sorprender con algún intento tímido de derribo.



Para el segundo capítulo se terminó de desatar la tormenta. Intercambios golpe a golpe sin retroceder, el respeto era mutuo. Fiziev buscaba cambiar de guardia para encontrar los ángulos pero Gaetjhe replicaba con un ágil juego de pies.



Ambos salieron a concluir la contienda en el último capítulo, pelea cerrada. Ninguno parecía dispuesto a dejar el resultado a los jueces. El azerbayano sacó todo lo que le quedaba, conectó una buena rodilla para hacer languidecer las piernas de Gaetjhe, mermado por las patadas en la zona media que había ido acumulando, dio la impresión de poner terminar la pelea. Nada de eso.



El estadounidense creció en la segunda mitad del asalto. Conectando contundentes directos de izquierdas, anulando los golpes circulares de Fiziev y detonando sólidos ganchos en la distancia corta. Sacó a relucir su mejor boxeo y se permitió el lujo de cerrar la pelea con un derribo para apuntarse un tercer asalto que fue determinante en las tarjetas. Gaethje sumó más dividendos a ojos de los jueces y se impuso por decisión mayoritaria.



NELSON, MAIA Y VETTORI CUMPLEN



El islandés Gunnar Nelson (19-5) resolvió por la vía rápida su choque en el peso wélter ante el estadounidense Bryan Barberena (18-11). Anuló el golpeo de su rival y lo sometió con facilidad en el primer asalto cuando tuvo oportunidad.



La brasileña Jennifer Maia (22-9-1) frenó a la invicta Casey O’Neill (9-1-0) en la pelea del peso mosca femenino. Se impuso en las cartulinas por decisión unánime esgrimiendo un boxeo sólido que dejó sin ideas a la escocesa. O’Neill, tras un año en el dique seco por lesión, acusó la falta de actividad.



El italiano Marvin Vettori (20-6-1) se impuso por decisión unánime a la efervescencia del georgiano Roman Dolidze (12-2). El exaspirante al título del peso medio aprovechó su experiencia para frenar a Dolidze, que propuso, fue al frente, pero no pudo decantar la balanza a su favor.(EFE)

Resultados de la Cartelera principal del UFC 286

Leon Edwards vs. Kamaru Usman (título wélter): León Edwards retuvo el título del peso welter (170 libras) tras vencer por decisión mayoritaria a Kumaru Usman.





Justin Gaethje venció a Rafael Fiziev (peso ligero): El estadounidense se llevó la victoria por decisión mayoritaria. Las tarjetas de los jueces fue 29-28, 29-28 y 28-28.

Gunnar Nelson venció a Bryan Barberena (peso welter): Victoria para el islandés por sumisión. Una llave de brazo fue suficientes para derrotar al estadounidense en el primer asalto.



Jennifer Maia ganó aCasey O'Neill (peso mosca): La brasileña se llevó la victoria por decisión unánime. Las tarjetas de los jueces fueron 30-27, 29-28 y 29-28.



Marvin Vettori venció a Roman Dolidze (peso mediano): El italiano se llevó la victoria por decisión unánime. Las tarjetas fueron 29-28, 29-28 y 30-27.



UFC 286 en Londres: cartelera preliminar

Jack Shore venció a Makwan Amirkhani (peso pluma): El galés se llevó la victoria por la vía de la sumisión. Le hizo una estrangulación mataleón en el segundo asalto.

Chris Duncan ganó a Omar Morales (peso ligero): En su debut, 'The Problem' se llevó la pelea por decisión dividida (27-30, 29-28, 29-28).

Yanal Ashmoz derrotó a Sam Patterson (peso ligero): El israelí necesitó tan solo un asalto para llevarse los aplausos, pues ganó por la vía del nocaut (1:15).

Muhammad Mokaev venció a Jafel Filho (peso mosca): El inglés derrotó al brasileño por la vía de la sumisión antes que acabe la pelea en el tercer asalto. Le hizo una llave cervical y lo mandó a dormir.



UFC 286: pelea por pelea



UFC 286: horarios de la cartelera principal

Perú: 4:00 p.m.

Ecuador: 4:00 p.m.

Colombia: 4:00 p.m.

México: 3:00 p.m.

Argentina: 6:00 p.m.

Chile: 6:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 4:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

"¿Cuál va a ser tu excusa cuando llegue el nocaut? La verdad que mi rival es un gran oponente, pero voy a defender mi condición ante mi gente", sostuvo en la conferencia de prensa.

No obstante, obtuvo rápida respuesta de su contrincante, quien apuntó que se ha preparado de la mejor manera para salir como vencedor del octágono en esta oportunidad.

"Los hinchas vienen a ver un evento del UFC 286 en Londres, no precisamente para apoyar a mi rival. Confío mucho en la preparación que he hecho en las últimas semanas" remarcó Usman.

Por su parte, Gaethje manifestó que "controlaré el combate; pelearemos donde yo quiera. Mis peleas siempre son las más ruidosas. Los fans enloquecerán cuando nos vean en la jaula".

¿Dónde ver el UFC 286 con el Edwards ante Usman?

La cartelera estelar en Sudamérica será transmitido vía Star+, en tanto que en México la ves en FOX Sports. RPP.pe te lleva todos los detalles.

Cartelera principal del UFC 286

Leon Edwards vs. Kamaru Usman (título wélter)

Justin Gaethje vs. Rafael Fiziev

Gunnar Nelson vs. Bryan Barberena

Jennifer Maia vs. Casey O'Neill

Marvin Vettori vs. Roman Dolidze





El UFC 286 en Londres: cartelera preliminar

Jack Shore vs. Makwan Amirkhani

Chris Duncan vs. Omar Morales

Sam Patterson vs. Yanal Ashmoz

Muhammad Mokaev vs. Jafel Filho





UFC 286: cartelera pre-preliminar del evento

Lerone Murphy vs. Gabriel Santos

Christian Leroy Duncan vs. Dusko Todorovic

Malcolm Gordon vs. Jake Hadley

Joanne Wood vs. Luana Carolina

Jai Herbert vs. Ludovit Klein

Juliana Miller vs. Veronica Macedo

