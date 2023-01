Daniel Marcos tiene | Fuente: Difusión

Su debut en UFC está a la vuelta de a esquina. El luchador peruano Daniel Marcos, queestá invicto con 13 victorias, está listo para subirse al octágono del Jeunesse Arena de Río de Janeiro, Brasil, el próximo 21 de enero, para enfrentar al brasileño Saimon Oliviera en la cartelera de UFC 283.

Daniel Marcos, que es conocido en el mundo de la MMA como 'Soncora', se encuentra concentrado en cumplir su principal objetivo: ganar su primera pelea oficial para UFC contra el brasileño Saimon Oliviera.

'Soncora', que se inició en este deporte a los 21 años, con talento y disciplina, pudo destacar y dedicarse profesionalmente a las peleas mixtas en las grandes ligas. En solo cuatro años cosechó 13 victorias, todas en el Perú, se mantuvo invicto y se convirtió en uno de los peleadores de peso (61 kg) más destacados del país.

"Soy un perro esperando salir a la jaula y hacer realidad lo que me propuse. Ahora estoy enfocado 100 % en cumplir con el trabajo que vengo realizando con mi equipo. Me siento muy tranquilo porque confío en todo lo que he desarrollado y aprendido", comentó Daniel Marcos.





Oliveira vs Marcos será una pelea por los peso gallo de UFC

Así llega el rival de Daniel Marcos

Su rival de turno, el brasileño Saimon Oliviera, viene de perder en su último combate, pero posee una amplia lista de victorias por sumisión en su haber, sin embargo, Daniel deja en claro que no subestima a nadie en esta organización.

"En el UFC, la liga más importante del mundo, todos los rivales son duros. Mi preparación siempre es como para pelear por un campeonato, me mantengo enfocado, disciplinado y confiando en Dios.", sostuvo Daniel Marcos.





La pelea entre Daniel Marcos y Saimon Oliviera, que forma parte de la cartelera preliminar de UFC 283, será transmitido por ESPN y Star+



Cartelera principal UFC 283

Glover Texeira vs Jamahal Hill

Deiveseon Figueiredo vs Brandon Moreno

Gilbert Burns vs Neil Magny

Lauren Murphy vs Jessica Andrade

Mauricio Rua vs Ihor Potieria

Preliminares de UFC 283

Gabriel Bonfim vs Mounir Lazzez

Thiago Moises vs Guram Kutateladze

Brad Tavares vs Gregoru Rodrigues

Paul Craig vs Johnny Walker

Cartelera preliminares iniciales UFC 283

Saimon Oliveira vs Daniel Marcos

Josiane Nunes vs Zarah Fairn

Warlley Alves vs Nicolas Dalby

Luan Lacerda vs Cody Stamann

Ismael Bonfim vs Terrance McKinney

Shamil Abdurakhimov vs Jailton Almeida

