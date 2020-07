Robert Whittaker vs Darren Till frente a frente en UFC Fight Island | Fuente: UFC

Dicen que las despedidas son tristes, pero esta no debe de serlo. Este sábado, 25 de julio, se realizará el cierre de UFC Fight Island, evento que se realizó por todo lo alto y cumpliendo todos los protocolos de sanidad para evitar el contagio del nuevo coronavirus en la isla Yas de Abu Dhabi. Las tres veladas son una gran muestra del éxito y la última fecha no debe ser la excepción. En esta ocasión, en la cartelera principal están Robert Whittaker vs Darren Till en peso medio, pero no será el único atractivo. En el coestelar están Fabricio Werdum, quien se medirá con el Alexander Gustafsson

Son 13 peleas, una de ellas será un campeonato. Así que no te puedes ningún detalle de este gran evento en la página de RPP.pe. La cartelera principal está programado para las 7:00 de la noche (hora peruana) y la transmisión por TV lo tendrás en la señal de ESPN y FOX Action (Toda Latinoamerica, con excepción de México y Chile), DAZN en España, Fox Sports 1/ Fox Sports Premium (México y Chile), PPV (Estados Unidos por ESPN+). Las preliminares del evento de UFC empieza a las 4:00 de la tarde (hora peruana).

El australiano Robert ‘The Reaper’ Whittaker (20-5) arriesgará en The Fight Island de Abu Dhabi la primera posición que ocupa en la clasificación de los pesos Medianos, cuando se mida con el británico Darren Till (18-2), quinto en las listas, en espera de lograr la victoria y colocar su nombre como el próximo contendiente del campeón Israel Adesanya.

En la batalla semifinal, el legendario Antonio ‘Minotauro’ Nogueira (23-9), otrora campeón interino de peso Pesado de la UFC, subirá al octágono por primera vez desde el 1° de agosto de 2015, para medirse en la división de los semipesados a Mauricio Rua (26-11), mientras que en la atracción especial de la velada, el excampeón brasileño Fabricio Werdum (23-8-1) se medirá con el sueco Alexander Gustafsson (18-6) en la categoría de los pesos Pesados.