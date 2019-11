Dwayne Johnson y Nate Díaz se cruzaron en el UFC 244 de hace unas semanas. | Fuente: AFP

Dwayne Johnson estuvo presente en la pelea estelar del UFC 244 entre Nate Díaz y Jorge Masvidal para entregar el título de 'Baddest Man Alive'. En esa oportunidad, Masvidal se terminó llevando el triunfo en tres rounds y el expeleador de la WWE se encargó de ponerle el cinturón frente a todo el público en el Madison Square Garden.

Sin embargo, después de esa pelea, Nate Díaz fue consultado sobre Dwayne Johnson y dijo 'que se vaya al diablo' por haberlo visto abrazado con Jorge Masvidal. Por lo tanto, 'La Roca' creyó conveniente responderle al luchador de 34 años en una entrevista con ESPN, pero sin ser muy agresivo con él y ningún ánimo de crear una confrontación.

"No me sorprendieron sus comentarios porque ese es el Nate Díaz que todos conocemos y amamos. Él lo entiende, sabe que yo y Jorge somos de Miami. Intenté ser neutral y, por lo que me dijeron en UFC, fue la pelea más grande que hayan tenido. Estoy muy orgulloso de los dos chicos", dijo.

Nate Díaz no pudo terminar esa lucha contra Masvidal por tener una herida en su ceja derecha que no paraba de sangrar. El médico de UFC encargado de supervisar esa contienda impidió que continúe y, por ese motivo, sumó su décima-segunda derrota como profesional.