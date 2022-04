Claudio Puelles logró su victoria más importante en la UFC. | Fuente: ESPN

Alucinante. Claudio Puelles dejó en todo alto el nombre del Perú al vencer este sábado, vía sumisión, a Clay Guida en la pelea coestelar (peso ligero) de la velada de UFC Vegas 52 en el APEX.

El evento de UFC Vegas 52, que tuvo en la pelea estelar a a Jessica Andrade y Amanda Lemos, se inició a las 5:00 p.m. (hora peruana) y tuvo como una de sus principales atracciones el duelo entre Claudio Puelles y el estadounidense Clay Guida.

Hay que tener en cuenta que el rival de Puelles es miembro del Salón de la Fama de UFC y que, además, es excampeón de peso ligero de Strikeforce.

El primer round fue con protagonismo del norteamericano. Este buscó llevar al peruano al suelo y lo consiguió de manera rápida. Desde allí, buscó conectar golpes al popular 'Niño'.

Los segundos pasaron y es así que el peruano encontró una de las piernas de su rival de turno y le aplicó una tremenda palanca a los 3 minutos y un segundo. Es así que, de inmediato, a Clay Guida no le quedó otra que rendirse.

Esta es la victoria más importante de Claudio Puelles en lo que va de su paso en el UFC. En las artes marciales mixtas ahora tiene un récord de 13-2.

"Trabajo a diario y mi sueño es estar acá, pero no solo para pelear. Quiero tener a los mejores frente a mí. La llave la hago porque sé que la pueda conseguir. Gracias a todos por el apoyo", fue lo que dijo nuestro compatriota luego del triunfo en el octágono.

Así se dio el triunfo de Claudio Puelles en el UFC Vegas 52. | Fuente: ESPN

LA PREVIA

Claudio Puelles, que tiene cuatro victorias al hilo, quiere seguir en ascenso en UFC y esta es una buena oportunidad para seguir por esa línea. El peruano contó que aceptó sin dudar la pelea contra Clay Guida.

"Me lo ofrecieron y lo acepté al instante. Es una leyenda, un miembro del Salón de la Fama, no le iba a decir que no, no quiero peleas fáciles. Esta es una gran oportunidad", comentó el 'Niño' a Trome.

Puelles y Clay Guida será por los pesos ligeros. "Recuerdo de su combate con Diego Sánchez y sé que Clay es un guerrero, es un veterano que ha estado en mil batallas. Yo soy de la nueva generación y eso se va a notar en la pelea", indicó a Ultimate Fighting Championship.

Cartelera estelar UFC Vegas 52

Amanda Lemos vs. Jessica Andrade

Clay Guida vs. Claudio Puelles

Maycee Barber vs. Montana De La Rosa

Alexandr Romanov vs. Chase Sherman

Charles Jourdain vs. Lando Vannata

Cartelera Preliminar UFC Vegas 52

Jordan Wright vs. Marc-Andre Barriault

Dwight Grant vs. Sergey Khandozhko

Tyson Pedro vs. Ike Villanueva

Aoriqileng vs. Cameron Else

Evan Elder vs. Preston Parsons

Marcin Prachnio vs. Philipe Lins

Dean Barry vs. Mike Jackson

¿A qué hora y en qué canal transmiten Puelles vs Clay en UFC Vegas 52?

La pelea entre Claudio Puelles y Clay Guida es la coestelar de la velada de UFC Vegas 52, que se inicia a las 5:00 p.m. (hora peruana) con las preliminares. A partir de las 8:00 p.m. (hora perana) tendremos la cartelera estelar. La transmisión estará a cargo de ESPN 4 y Star+.

.

NUESTROS PODCAST

¿Puede diagnosticarse Covid-19 por el olor?

La Administración de Medicinas y Alimentos de EE.UU aprobóla primera prueba para diagnosticar COVID-19 a través del aliento, para su uso de emergencia. El dispositivo, llamado InspectIR COVID-19 Breathalyzer, analiza el aliento de una persona supuestamente infectada y en tres minutos da el resultado. Conozca más sobre este nuevo método con el doctor Elmer Huerta