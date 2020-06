.@B̶r̶o̶c̶k̶L̶e̶s̶n̶a̶r̶

@W̶W̶E̶T̶h̶e̶B̶i̶g̶S̶h̶o̶w̶

@W̶W̶E̶R̶o̶l̶l̶i̶n̶s̶

@f̶i̶g̶h̶t̶b̶o̶b̶b̶y̶



Bring on the next challenger for @DMcIntyreWWE. #WWEBacklash pic.twitter.com/UpEkeYQqtS