WWE no se detiene pese a la pandemia y, en un intento de refrescar sus combates al no tener público, está trayendo de regreso las luchas cinematográficas. Tras WrestleMania 36 y Money in the Bank, ahora Extreme Rules 2020 tendrá hasta 3 de ellas.

“The Horror Show”, como ha sido catalogada por la propia compañía, se desarrollará este domingo 19 de julio y tendrá tres combates pregrabados que incluirán efectos especiales y más arreglos de cámara.

La más misteriosa es la lucha entre Braun Strowman y Bray Wyatt en un pantano. Aunque no estará en juego el campeonato universal, el misterioso ex líder de la familia Wyatt quiere que su oveja negra regrese a su compañía, por lo que lo llevará a los aposentos de ellos para que considere su posición.

Por otro lado, Rey Mysterio y Seth Rollins se enfrentarán en una rara lucha de “ojo por ojo” en el que ganará, literalmente, “quien le extraiga un ojo al otro”. Se especulan una gran cantidad de imágenes generadas por computadora y efectos especiales.

La última de ellas tendrá a Sheamus y a Jeff Hardy en un combate de bar. Las estrellas no grabarán la lucha en el Perfomance Center, sino que harán destrozos en una licorería para afrontar el alcoholismo del legendario miembro de los Hardy Boyz.

Los campeonatos máximos se verán expuestos en las luchas entre Drew McIntyre vs. Dolph Ziggler (título de WWE) y Asuka vs. Sasha Banks (título femenino de RAW), así como Bayley vs. Nikki Cross (campeonato femenino de SmackDown).

Cartelera completa (actualizada 14/07)

Campeonato de WWE: Drew McIntyre (c) vs. Dolph Ziggler

Drew McIntyre (c) vs. Dolph Ziggler Campeonato Femenino de Raw: Asuka (c) vs. Sasha Banks

Asuka (c) vs. Sasha Banks Campeonato Femenino de SmackDown: Bayley (c) vs. Nikki Cross (con Alexa Bliss)

Bayley (c) vs. Nikki Cross (con Alexa Bliss) Wyatt Swamp Fight: Braun Strowman vs. Bray Wyatt

Braun Strowman vs. Bray Wyatt Eye for Eye Match: Seth Rollins (con Murphy) vs. Rey Mysterio (con Dominik)

Seth Rollins (con Murphy) vs. Rey Mysterio (con Dominik) Campeonato de Estados Unidos: Apollo Crews vs. MVP

Apollo Crews vs. MVP Bar Fight: Jeff Hardy vs. Sheamus

Horarios en Latinoamérica



México 6:00 p. m.

Perú 6:00 p. m.

Ecuador 6:00 p. m.

Colombia 6:00 p. m.

Bolivia 7:00 p. m.

Venezuela 7:00 p. m.

Argentina 8:00 p. m.

Chile 8:00 p .m.

Paraguay 8:00 p. m.

Uruguay 8:00 p. m.

Brasil 8:00 p. m.

Canales de transmisión

Podrás ver en vivo el evento a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito si es que eres nuevo en la plataforma. Asimismo, el canal Premium Fox Action también transmitirá el evento a todas las televisiones de Latinoamérica (no pasará el kickoff).