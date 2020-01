Morrison dejó la compañía en 2011. | Fuente: WWE

Noche de regresos. El primer episodio anual de SmackDown Live ha sido impactante ya que hasta cuatro importantes personajes regresaron a la compañía de lucha libre WWE. ¿El más importante de todos? La reaparición de John Morrison.

Así es. Aunque hace semanas se confirmara que Morrison había firmado por la empresa de Vince McMahon, a estas alturas no se sabía cuándo iba a reaparecer en específico. Ante esto, WWE quiso sorprender a todos los fanáticos y traer viejos recuerdos al presentar al luchador en los camerinos de The Miz, su excompañero de equipo, luego de que perdiera en su lucha contra Kofi Kingston. Solo tuvo que decir "The Miz no tiene nada que decir esta noche” para causar la algarabía general.

The Miz y Morrison empezaron a hacer equipo en 2007 logrando los campeonatos por parejas de las divisiones SmackDown y RAW. ¿Regresarán como tag team? Será cuestión de tiempo averiguarlo.

Más regresos

Quien también llegó a la marca azul es el "Guerrero Celta" Sheamus y lo hizo aplicando un Brogue kick a Shorty G.

Para finalizar, mientras Baron Corbin y Dolph Ziggler atacaban a Roman Reigns, The Usos reaparecieron para apoyar a su familiar samoano.

¿Qué te pareció el primer show de SmackDown del año?