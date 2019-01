WWE NXT TakeOver: Phoenix | Fecha, horarios, cartelera y canales de transmisión del evento de la división de ascenso

El evento central del evento estará protagonizado por Tommaso Ciampa y Aleister Black por el campeonato de NXT | Fuente: WWE NXT

Este fin de semana nos esperan dos noches llenas de la mejor lucha libre del mundo en WWE. Un día antes del esperado Royal Rumble 2019, NXT promete brindarnos lo mejor de sus integrantes y nos regalará una velada de ensueño en NXT TakeOver: Phoenix.

La división de ascenso de la compañía de Vince McMahon se caracteriza por ser la marca con mejor proyección en la escena, con grandes luchadores que no se encuentran limitados en sus movimientos (como si lo están en RAW o SmackDown) y que nos regalan encuentros con una calidad altísima de lucha. No por nada muchos fanáticos son aficionados a NXT mas no de las demás marcas.

El combate estelar estará protagonizado por Tommaso Ciampa, campeón actual de NXT, contra Aleister Black, una de las promesas en ascenso de la división. Con el historial de ambos luchadores (Tommaso se ha llevado grandes calificaciones durante el 2018), no podemos pronosticar un claro ganador en el encuentro, pero sí que se convertirá en un clásico en todo el año.

Asimismo, las féminas también tendrán acción: Bianca Belair intentará arrebatarle el campeonato a Shayna Baszler. Por otro lado, Ricochet defenderá su título norteamericano frente a Johnny Gargano.

Completan la cartelera el duelo por los campeonatos de pareja entre The Undisputed ERA contra The Wards Raiders y la batalla de Matt Riddle contra Kassius Ohno.

Fecha y horarios

El evento se transmitirá este sábado 26 de enero dsde el Talking Stick Resort Arena de Phoenix, Arizona. Los horarios para Latinoamérica son los siguientes:

KickOff Show Principal México 5:00 pm 6:00 pm Ecuador 6:00 pm 7:00 pm Perú 6:00 pm 7:00 pm Colombia 6:00 pm 7:00 pm Bolivia 7:00 pm 8:00 pm Venezuela 7:00 pm 8:00 pm Argentina 8:00 pm 9:00 pm Brasil 8:00 pm 9:00 pm Chile 8:00 pm 9:00 pm

Podrás ver en vivo el evento a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito si es que eres nuevo en la plataforma.

¿Cuáles son tus predicciones para este evento?

